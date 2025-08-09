川普課徵半導體100%關稅 專家：終端需求動能恐受壓抑

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。產業專家表示，關稅政策、方式及細則待釐清，對半導體廠直接影響應有限，但終端需求可能因貿易壁壘而受壓抑，恐間接影響客戶下單動能。

市調機構集邦科技半導體產業分析師喬安說，目前半導體關稅政策尚未實際落地，也還未有明確條文，課稅方式及細則仍待釐清，且還有協商空間，須等待進一步消息。

喬安初步分析，從供應鏈實務看，晶圓代工和IC設計廠極少直接將晶片出口至美國，晶片常先送往位於亞洲的封測廠，再交由手機等組裝廠進行組裝，最終以整機形式銷往美國。美國實際課稅的對象多為終端電子產品或零組件模組，對半導體廠尚無直接衝擊。

面板驅動IC廠天鈺指出，產品直接出口美國少，評估半導體關稅對營運影響應不大。

喬安表示，終端需求若因貿易壁壘受到壓抑，可能間接影響客戶下單動能，此為半導體廠潛在的風險。面板驅動IC廠聯詠指出，將密切關注美國關稅對產業經濟的影響。

感測晶片廠原相表示，關稅目前並未看到對營運有重大影響，不過，關稅仍會有所變動，將持續觀察未來發展，同時留意對於通膨、經濟景氣及消費市場的影響。