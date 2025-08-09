快訊

美國對等關稅實施…經長與中小企業座談提出「這四項」協助方向

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國對等關稅上路，經濟部長郭智輝8日主持「卓越中小企業座談會」，與業者關稅與新台幣匯率挑戰議題進行交流。郭智輝提出經濟部四大協助措施，包括運用AI技術、鼓勵業者赴美布局、深耕利基市場及客製化、高值化服務、以及產業加速轉型，提升產品附加價值。

郭智輝8日主持「卓越中小企業座談會」，邀請國家磐石獎、小巨人獎、創新研究獎及新創事業獎等得獎中小企業，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流，以廣納業者意見，透過強化產業政策與多元支持措施，協助中小企業化挑戰為轉機，提升經營韌性與國際競爭力。

關稅稅率與新台幣匯率波動是外銷導向產業近期關注的兩大重點。郭智輝表示，目前政府正持續向美國爭取更低的對等關稅稅率，為我國產業及廣大中小企業創造更有利的經貿環境，確保我國出口產品在國際市場的競爭力。依據統計，我國約有4.6萬家中小型出口製造業者，超過8成均使用美元報價，因此新台幣匯率變動與營收及毛利等經營績效高度相關，業者感受最為直接。

郭智輝強調，為協助中小企業穩健經營，對於美方關稅的挑戰，經濟部提出四大協助作法，包括：一、透過AI技術服務，減少製造業的生產成本，發揮「台灣製造」的彈性與速度優勢。二、赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；並持續與美方溝通談判，爭取更有利的關稅條件。

第三、鼓勵中小企業充分發揮自身優勢，深耕利基市場及客製化、高值化服務。第四、以彈性與速度為核心，協助產業加速升級轉型，並提升產品附加價值，強化全球競爭力。

針對匯率波動帶來的影響，經濟部也推動相關協助措施，包括強化避險工具（如遠期外匯、選擇權）的宣導與應用、推動優惠貸款與信用保證等金融支持措施，強化中小企業競爭力並開發海外潛力市場，以因應外部變局。

此外，經濟部結合中小企業信用保證基金與公民營銀行，日前推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」，透過全額信用保證，搭配銀行提供優惠方案，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險的方式進行匯率避險，額外提供6,000萬元避險交易保證額度，並於114年底前免收保證手續費，以減輕中小企業財務負擔，避免外銷利潤遭受匯率波動侵蝕。

經濟部表示，為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的出口供應鏈支持方案自即日起開放申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業貸款50億元及研發轉型補助250億元，以支持低碳化、智慧化與技術升級；同時加碼100億元補助企業拓展海外市場。歡迎各界電洽經濟部「馬上辦服務中心」(免付費電話：0800-280-280)，或查詢該中心「因應美國關稅專區」及「匯率避險專區」網頁(https://0800056476.sme.gov.tw/index.php)。

關稅 郭智輝 台幣匯率 中小企業

相關新聞

駁中電南送現象 台電：台中市發電不夠自己用已6年

兩天前登場的核三重啟公投首場辯論上，正方代表清大特聘教授葉宗洸指出，南部電力依賴中部燃煤機組有「中電南送」現象。台電9日...

AI出貨點火…7月出口創高 全年有望首度突破5,000億美元

財政部昨（8）日公布7月進出口統計，出口金額達566.8億美元，創歷年單月新高，年增42%，為2010年6月以來的近15...

工具機業輸美產品加稅20%…我兆元產業將受重創

美國對台關稅將採原有稅率再疊加20%對等關稅，較日韓不只高出5%，機械及工具機業在傳產中位於海嘯第一排，受衝擊最大；尤其...

美連3月占我第1大出口市場 對陸港占比降至歷史低點

財政部統計處昨日公布七月進出口統計，出口金額達五六六點八億美元，創歷年單月新高，年增百分之四十二，為二○一○年六月以來、...

美國對等關稅…汽車零組件屬專項關稅 國產車盼政府速訂對策

總統賴清德日前開記者會宣布與美國對等關稅談判結果為加20%，昨天傳出20%為疊加，也就是今年4月美國宣布加關稅前，原先的...

美國對台關稅20%疊加 全總：政府若無對策恐引爆失業潮

美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，造成產業界恐慌，全國總工會（全總）今天指出，這已對工具機、機械、...

