美國對等關稅實施…經長與中小企業座談提出「這四項」協助方向

美國對等關稅上路，經濟部長郭智輝8日主持「卓越中小企業座談會」，與業者關稅與新台幣匯率挑戰議題進行交流。郭智輝提出經濟部四大協助措施，包括運用AI技術、鼓勵業者赴美布局、深耕利基市場及客製化、高值化服務、以及產業加速轉型，提升產品附加價值。

郭智輝8日主持「卓越中小企業座談會」，邀請國家磐石獎、小巨人獎、創新研究獎及新創事業獎等得獎中小企業，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流，以廣納業者意見，透過強化產業政策與多元支持措施，協助中小企業化挑戰為轉機，提升經營韌性與國際競爭力。

關稅稅率與新台幣匯率波動是外銷導向產業近期關注的兩大重點。郭智輝表示，目前政府正持續向美國爭取更低的對等關稅稅率，為我國產業及廣大中小企業創造更有利的經貿環境，確保我國出口產品在國際市場的競爭力。依據統計，我國約有4.6萬家中小型出口製造業者，超過8成均使用美元報價，因此新台幣匯率變動與營收及毛利等經營績效高度相關，業者感受最為直接。

郭智輝強調，為協助中小企業穩健經營，對於美方關稅的挑戰，經濟部提出四大協助作法，包括：一、透過AI技術服務，減少製造業的生產成本，發揮「台灣製造」的彈性與速度優勢。二、赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；並持續與美方溝通談判，爭取更有利的關稅條件。

第三、鼓勵中小企業充分發揮自身優勢，深耕利基市場及客製化、高值化服務。第四、以彈性與速度為核心，協助產業加速升級轉型，並提升產品附加價值，強化全球競爭力。

針對匯率波動帶來的影響，經濟部也推動相關協助措施，包括強化避險工具（如遠期外匯、選擇權）的宣導與應用、推動優惠貸款與信用保證等金融支持措施，強化中小企業競爭力並開發海外潛力市場，以因應外部變局。

此外，經濟部結合中小企業信用保證基金與公民營銀行，日前推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」，透過全額信用保證，搭配銀行提供優惠方案，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險的方式進行匯率避險，額外提供6,000萬元避險交易保證額度，並於114年底前免收保證手續費，以減輕中小企業財務負擔，避免外銷利潤遭受匯率波動侵蝕。

經濟部表示，為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的出口供應鏈支持方案自即日起開放申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業貸款50億元及研發轉型補助250億元，以支持低碳化、智慧化與技術升級；同時加碼100億元補助企業拓展海外市場。歡迎各界電洽經濟部「馬上辦服務中心」(免付費電話：0800-280-280)，或查詢該中心「因應美國關稅專區」及「匯率避險專區」網頁(https://0800056476.sme.gov.tw/index.php)。