美國對等關稅…汽車零組件屬專項關稅 國產車盼政府速訂對策

總統賴清德日前開記者會宣布與美國對等關稅談判結果為加20%，昨天傳出20%為疊加，也就是今年4月美國宣布加關稅前，原先的10%再加20%，引起企業關注。

汽車零組件業者表示，簡單說不是所有銷往美國的貨品的都疊加20%對等關稅，要看輸往美國的貨品種類，美國法規擴大貿易關稅232條母法跟細則怎麼規範。桃竹苗是汽車零組件最重要的生產基地，今年4月爆發關稅戰時，汽車零組件就被為「專項關稅」，不適用對等關稅，兩者不一樣，除了大陸，其他國家包括台灣，專項關稅都是25%，非疊加，簡單說大家都一樣，大陸超過60%，相對下，20%的反而有競爭優勢，不過這當中要注意匯率，如果對等關稅疊加總數為30%，那新台幣對美國要降到1美元比35元台幣，才能可能維持原有的利 潤。

在國產車方面，桃園市總工會副理長劉勝銘表示，美國加對等關稅後，國產車業界幾乎都認為政府和美國談判的過程，讓步進口車關稅降到零勢在必行，眼前是貨物稅和國產車自製率要調整到什麼程度，可能政府的對策還不確定，所以沒宣布進口車關稅為零。

劉勝銘說明，市場上受到進口車會零關稅的風聲影響，國產車銷售量下滑，有意願購車、換車的人都在等，這帶生產線減產。每年8、9月是國產車生產線設備維修大保養的時間，過去都是5至7天，勞工放假不扣薪，今年維修時間確定拉長，各大廠會增加3至6天的維修設備假，主因就是產量減，這比過去多放3至6天的假是不是一樣不扣薪，或打折，工會還要向資方交涉。

汽車業者認為，如果進口車關稅為零，加上貨物稅也降為零，售價少了約43%，一輛200萬的特斯拉只賣110萬元，對國產車衝擊確實大。劉勝銘7月在立法院的公聽會就表示，全台汽車上下游涵蓋零組件、整車等領域就業人口逾30萬人，平均年齡40至50歲，若汽車零關稅會導致中高齡失業。他強調汽車25％貨物稅為奢侈稅，政府如果真的向美國妥協讓進口車零關稅，應該要從修正貨物稅與自製率著手，找出讓國產車更有競爭力的對策。

桃園市為汽車零組件外銷重鎮，6大國產汽車（內銷）其中3家生產線在桃園，業者表示從日本的例子，可能連總統一開始都不清楚20%關稅到底是疊加或非疊加，政府要趕快拿出因應對策。

業者指出，日本政府原先以為談判結果對等關稅是加15%，後來收到美國正式通知與官方公布消息，才發現是原先的關稅疊加15%，這就像開會時做成的決議，等結束後收到會議的公文時，發現文字和會議談好的決議不一樣，台灣也可能是這樣，除非政府知道卻刻意隱瞞，不過美國一定會有對外公開聲明的官方的文件，台灣政府沒辦法也不可能隱瞞 。