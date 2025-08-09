美國對台關稅20%疊加 全總：政府若無對策恐引爆失業潮

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，造成產業界恐慌，全國總工會（全總）今天指出，這已對工具機、機械、螺絲、腳踏車、紡織成衣等傳統產業造成「全方位衝擊」。記者黃仲裕／攝影
美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，造成產業界恐慌，全國總工會（全總）今天指出，這已對工具機、機械、資通訊、扣件、螺絲、腳踏車、紡織成衣等傳統產業造成衝擊，連農漁業也難以倖免，政府若無立即對策，恐將引爆大規模失業潮。

全總向政府提出三大訴求，包括持續與美協商降稅；保障勞工權益，針對受影響產業勞工，提供補助與轉型支持，放寬勞保、健保資格限制，簡化失業及無薪假補貼申請程序；穩定匯率，以減輕出口成本與金融匯損壓力。

全總指出，業者普遍反映，關稅加上台幣匯率波動等因素，成本全面飆高，台灣傳產競爭力正急速下滑，雖然傳統產業只占出口兩成，卻養活全台8成勞工，若不立即採取對策，產業外移與失業潮恐在短期內同步發生，恐將引爆大規模失業潮，甚至引發嚴重社會問題。

全總表示，多地工業區出現廠房求售潮，買氣低迷，業者改採短期租賃、景氣差就撤離的「打帶跑」經營模式。部分模具與製造業產能已轉移至越南，汽車電子、橡膠、螺絲等出口訂單下滑，有企業甚至預計裁減46至65歲員工。

全總表示，成衣與紡織業因利潤薄弱，轉單與拓市難度倍增；塑膠與包材業也面臨國際品牌客戶轉單壓力。漁業方面，台灣鯛與鬼頭刀出口恐因稅率過高失去美國市場優勢，漁會也呼籲政府「盡快爭取與他國相同低稅率」。

