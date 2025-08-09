快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

聽新聞
0:00 / 0:00

駁中電南送現象 台電：台中市發電不夠自己用已6年

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電表示，台中市2019年起發電已不夠自己用，沒有餘裕供其他縣市使用。圖／本報系資料照片
台電表示，台中市2019年起發電已不夠自己用，沒有餘裕供其他縣市使用。圖／本報系資料照片

兩天前登場的核三重啟公投首場辯論上，正方代表清大特聘教授葉宗洸指出，南部電力依賴中部燃煤機組有「中電南送」現象。台電9日回應表示，台中電廠自2019年起發電就不夠台中市本地用電，用電缺口均依賴外縣市電力支援，即便全國各區電力互相支是調度常態，台中電廠也沒有餘裕供應其他縣市用電。

台電指出，白天太陽光電充足時，南部經常超過半天時間發電量大於用電量，電力由南部送往中北部支援。以8日中午12時為例，白天因有豐沛太陽光電，南部發電量比用電量多出200萬瓩，中部發電量比用電量少，所以南電中送支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致維持平衡，有時也需北部機組支援。

台電表示，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發、用電特性，穩定電力需仰賴專業調度及全國各區域互相支援。為強化區域用電平衡及穩定供電，今年北中南即有4部近500萬瓩新機組陸續加入供電行列，等同核三2號機除役容量的5倍，可確保國人用電需求。

台電 公投 核三廠 太陽光電

延伸閱讀

南部依賴中電？台電駁：全台電力動態互援屬常態

松山機場昨跳電…台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局將開挖確認

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

相關新聞

駁中電南送現象 台電：台中市發電不夠自己用已6年

兩天前登場的核三重啟公投首場辯論上，正方代表清大特聘教授葉宗洸指出，南部電力依賴中部燃煤機組有「中電南送」現象。台電9日...

AI出貨點火…7月出口創高 全年有望首度突破5,000億美元

財政部昨（8）日公布7月進出口統計，出口金額達566.8億美元，創歷年單月新高，年增42%，為2010年6月以來的近15...

工具機業輸美產品加稅20%…我兆元產業將受重創

美國對台關稅將採原有稅率再疊加20%對等關稅，較日韓不只高出5%，機械及工具機業在傳產中位於海嘯第一排，受衝擊最大；尤其...

美連3月占我第1大出口市場 對陸港占比降至歷史低點

財政部統計處昨日公布七月進出口統計，出口金額達五六六點八億美元，創歷年單月新高，年增百分之四十二，為二○一○年六月以來、...

因應關稅衝擊 郭智輝提4大協助方案強化避險宣導

經濟部長郭智輝8日主持「卓越中小企業座談會」，與業者深入交流台灣關稅與新台幣匯率挑戰議題。經濟部表示，提出4大作法協助4...

7月出口 電子、資通產品貢獻大

台灣7月出口氣勢如虹，11項出口貨類中以電子和資通產品最強勢，占整體出口比重高達75%，7月出口值兩者合計達426.5億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。