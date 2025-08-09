駁中電南送現象 台電：台中市發電不夠自己用已6年

兩天前登場的核三重啟公投首場辯論上，正方代表清大特聘教授葉宗洸指出，南部電力依賴中部燃煤機組有「中電南送」現象。台電9日回應表示，台中電廠自2019年起發電就不夠台中市本地用電，用電缺口均依賴外縣市電力支援，即便全國各區電力互相支是調度常態，台中電廠也沒有餘裕供應其他縣市用電。

台電指出，白天太陽光電充足時，南部經常超過半天時間發電量大於用電量，電力由南部送往中北部支援。以8日中午12時為例，白天因有豐沛太陽光電，南部發電量比用電量多出200萬瓩，中部發電量比用電量少，所以南電中送支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致維持平衡，有時也需北部機組支援。

台電表示，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發、用電特性，穩定電力需仰賴專業調度及全國各區域互相支援。為強化區域用電平衡及穩定供電，今年北中南即有4部近500萬瓩新機組陸續加入供電行列，等同核三2號機除役容量的5倍，可確保國人用電需求。