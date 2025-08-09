因應關稅衝擊 郭智輝提4大協助方案強化避險宣導

經濟部長郭智輝8日主持「卓越中小企業座談會」，與業者深入交流台灣關稅與新台幣匯率挑戰議題。經濟部表示，提出4大作法協助4.6萬家中小型企業，包括運用AI技術、鼓勵業者赴美布局、深耕利基市場、協助產業加速轉型，以強化競爭力，也強化避險工具宣導。

經濟部今天發布新聞稿，郭智輝8日下午主持「卓越中小企業座談會」，邀請國家磐石獎、小巨人獎、創新研究獎及新創事業獎等得獎中小企業，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流，透過強化產業政策與多元支持措施，協助中小企業化挑戰為轉機。

關稅稅率與新台幣匯率波動是外銷導向產業近期關注的2大重點，郭智輝表示，政府正持續向美國爭取更低的對等關稅稅率，為台灣產業及廣大中小企業創造更有利的經貿環境，確保台灣出口產品在國際市場的競爭力。根據統計，台灣約有4.6萬家中小型出口製造業者，超過8成均使用美元報價，因此新台幣匯率變動與營收及毛利等經營績效高度相關，業者感受最為直接。

郭智輝強調，為協助中小企業穩健經營，對於美方關稅的挑戰，經濟部提出4大協助作法，第1，透過AI技術服務，減少製造業的生產成本，發揮「台灣製造」的彈性與速度優勢；第2，赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；並持續與美方溝通談判，爭取更有利的關稅條件。

第3，鼓勵中小企業充分發揮自身優勢，深耕利基市場及客製化、高值化服務；第4，以彈性與速度為核心，協助產業加速升級轉型，並提升產品附加價值，強化全球競爭力。

對於匯率波動帶來的影響，經濟部也推動協助措施，包括強化避險工具（如遠期外匯、選擇權）的宣導與應用、推動優惠貸款與信用保證等金融支持措施，強化中小企業競爭力並開發海外潛力市場，以因應外部變局。

此外，經濟部結合中小企業信用保證基金與公民營銀行，日前推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」，透過全額信用保證，搭配銀行提供優惠方案，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險的方式進行匯率避險，額外提供6000萬元避險交易保證額度，並於今年底前免收保證手續費，以減輕中小企業財務負擔，避免外銷利潤遭受匯率波動侵蝕。

為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的出口供應鏈支持方案已經對外開放申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業貸款50億元及研發轉型補助250億元，以支持低碳化、智慧化與技術升級；同時加碼100億元補助企業拓展海外市場。