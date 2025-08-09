美關稅戰後續 專家：聯準會降息成下半年變數

快訊

中央社／ 台北9日電
新台幣與美元。圖／聯合報系資料照片
美國對台灣疊加20%暫時性關稅於美東時間7日起實施，外界關注半導體關稅100%與下半年總經變化，專家表示，美國總統川普要求各國「大投資、大採購」戲碼正在收尾，後續可能轉為上演「美國大降息」，若美聯準會大幅降息，美元未來1年可能明顯走弱。

川普今年4月初在全球投下關稅震撼彈，後經歷90天的關稅豁免期，又簽署行政命令把對等關稅暫緩期延後到8月1日。川普在美東時間8月6日宣布輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。目前台灣疊加20%暫時性關稅已在美東時間8月7日起實施。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超告訴中央社，台灣產業可分成3塊，分別為傳產、半導體以及半導體以外的ICT產品。傳產部分目前已實施新稅率，再來川普並未清楚定義半導體，若限縮在晶片，對台灣衝擊將減少，像是台積電等先進製程稅率會接近0，但其他公司若無在美國設廠，可能面臨100%關稅。

若觀察半導體之外的資通訊產品，林啟超指出，台灣對美出口有很大比例為ICT產品，這部分是否可能在232條款調查公布後被課稅，還是未知數，若無被課稅，美國整體關稅政策對台灣的衝擊可能就主要影響傳統產業。

若以戲劇為喻，林啟超指出，第一季「大投資大採購」戲碼正在收尾，第二季可能出現「美國大降息」，將成為下半年的一大變數。川普一直希望美國聯準會（Fed）降息，主要是因大降息下，美國財政部不用支付那麼多公債利息，其他國家若來美國發債負擔也沒那麼大。

他指出，如果美國聯準會（Fed）未來1年大降息，美元跟其他國家貨幣利差縮小，美元可能出現貶值風險。目前期貨市場已反應今年Fed年底前可能有3碼（1碼為0.25個百分點）降息空間，若美元未來明顯走弱，也是變相縮減美國跟其他國家的貿易逆差。

此外，目前多國喊出加碼投資美國，林啟超提醒，這意味明年美國直接投資將大增，各國是直接美元前進美國，還是赴美發債，皆牽動美元走勢。

富邦金首席經濟學家羅瑋指出，目前半導體關稅對台灣產業造成影響，比預期和緩一點，川普允許輝達H20銷往中國，輝達也向台積電追加訂單，今年第3季經濟成長會比預期好一點。

至於美元走勢變化，羅瑋預期，會跟川普第一任期狀況類似，上任首年美元偏弱，再來則會走強。今年7月下旬美元已經有一波回升，後續如果各國談判順利、沒有突發意外，Fed在9月降息後，美元可能再度走弱，預期要到明年第1季末、第2季初美元有機會再次回升。

至於台灣央行是否有機會走向貨幣寬鬆，羅瑋分析，台灣今年民間消費力道走弱，央行貨幣政策有必要可能朝寬鬆方向進行，進行適當刺激。

降息 關稅 美國聯準會

