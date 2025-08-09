美連3月占我第1大出口市場 對陸港占比降至歷史低點

財政部統計處昨日公布七月進出口統計，出口金額達五六六點八億美元，創歷年單月新高，年增百分之四十二，為二○一○年六月以來、近十五年最強增速，並已連續廿一個月正成長，對美國與東協出口也同步刷新單月歷史紀錄，對中國大陸與香港（下稱陸港）雖維持正成長，但占比已降至歷史低點。

財政部統計處處長蔡美娜分析，台灣七月出口「氣勢如虹」，主要受三大因素激勵，一是高效能運算與人工智慧（ＡＩ）熱潮擴散，帶動硬體設備與零組件升級；二是國際品牌科技產品進入新品鋪貨期；三是美國對等關稅尚未確定前，部分客戶趁寬限期加快採購。

而在對美出口金額方面，蔡美娜指出，七月對美國出口金額為一八六點五億美元，年增率高達百分之六十二點八，創下單月歷史新高，反映提前採購潮、ＡＩ商機、供應鏈重組與美國振興製造業政策等因素；今年前七月對美出口已達九七五點四億美元，距去年全年歷史高點僅差一百三十八億美元，預料最快八月、最慢九月即有機會改寫全年紀錄。

更值得關注的是，對美出超金額七月已達六百九十七億美元，不僅創新高，也提前改寫歷年紀錄。美國市場地位進一步鞏固，七月出口市占比達百分之三十二點九，為一九九○年十月以來新高，已連續三個月穩居我國第一大出口市場。

相較之下，對陸港出口雖維持兩位數成長，整體仍呈趨緩態勢。蔡美娜說明，七月對陸港出口年增率為百分之二十三點九，為近四年來（不含春節因素）最大增幅，主因電子零組件拉貨動能提升。