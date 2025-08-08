聽新聞
0:00 / 0:00

工具機業輸美產品加稅20%…我兆元產業將受重創

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣對等關稅百分之廿為原有稅率疊加，經濟部說明，我輸美工具機產品疊加後稅率為百分之廿四點七。 聯合報系資料照 記者黃仲裕／攝影
台灣對等關稅百分之廿為原有稅率疊加，經濟部說明，我輸美工具機產品疊加後稅率為百分之廿四點七。 聯合報系資料照 記者黃仲裕／攝影

美國對台關稅將採原有稅率再疊加20%對等關稅，較日韓不只高出5%，機械及工具機業在傳產中位於海嘯第一排，受衝擊最大；尤其昨（8）日證實輸美工具機產品再疊加20%對等關稅後即為24.7%。機械業界哀鴻遍野，兆元產業受重創。

台灣機械公會理事長莊大立不諱言，美國是台灣機械設備最大出口國，業界期盼台灣關稅就算不能低於日、韓，至少也要相同，如今高於日、韓，台灣勢必喪失競爭力，恐怕只能眼睜睜的看著美國市場拱手讓人。其餘的業者也指出，大陸搶走低價市場，中高階市場原想擺脫日韓夾殺，如今看來希望落空，「競爭力喪失真的會很慘」。

程泰集團總裁楊德華指出，台灣工具機銷美原本關稅平均4.7%，如今又加上20%關稅，幾乎等於25%，而日、韓過去銷美為零關稅，如今關稅15%；換言之，台灣與日、韓的關稅相差達10%，加上新台幣匯率又相對強勢，未來台灣工具機要銷美國，處境會非常艱困。

楊德華表示，台灣工具機未來銷美，勢必會受到競爭對手日、韓的夾擊，「台廠必須要更用力布局客製化、自動化機種，藉由產業鏈完整、研發成本較低的優勢，以提升競爭力」。

台美關稅談判內容，對於汽車進口關稅的稅率也是重點，進口稅率一旦大降，勢必衝擊國內汽車製造產業，將連帶影響工具機內需市場。

關稅 美國 工具機

延伸閱讀

台美對等關稅20%是疊加 黃國昌轟賴政府黑箱：這種驚喜還有多少

關稅疊加計算？經貿辦稱4月早說明最惠待遇再加對等關稅率

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

蘋果加碼千億美元投資美國 分析師：將提振iPhone銷售、有利股價

相關新聞

AI出貨點火…7月出口創高 全年有望首度突破5,000億美元

財政部昨（8）日公布7月進出口統計，出口金額達566.8億美元，創歷年單月新高，年增42%，為2010年6月以來的近15...

工具機業輸美產品加稅20%…我兆元產業將受重創

美國對台關稅將採原有稅率再疊加20%對等關稅，較日韓不只高出5%，機械及工具機業在傳產中位於海嘯第一排，受衝擊最大；尤其...

美連3月占我第1大出口市場 對陸港占比降至歷史低點

財政部統計處昨日公布七月進出口統計，出口金額達五六六點八億美元，創歷年單月新高，年增百分之四十二，為二○一○年六月以來、...

7月出口 電子、資通產品貢獻大

台灣7月出口氣勢如虹，11項出口貨類中以電子和資通產品最強勢，占整體出口比重高達75%，7月出口值兩者合計達426.5億...

7月進出口對美國、東協締新猷 陸港占比降至低點

財政部統計處昨（8）日公布7月進出口統計，出口金額連續第三個月改寫紀錄，對美國與東協出口同步刷新單月歷史紀錄，對中國大陸...

4大因素驅動 前7月台灣對美出超提前刷新全年紀錄

在對等關稅上路前提前拉貨潮、AI商機、供應鏈重組，以及美國振興製造業等4大利多驅動下，財政部今天表示，7月台灣對美國出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。