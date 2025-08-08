工具機業輸美產品加稅20%…我兆元產業將受重創

美國對台關稅將採原有稅率再疊加20%對等關稅，較日韓不只高出5%，機械及工具機業在傳產中位於海嘯第一排，受衝擊最大；尤其昨（8）日證實輸美工具機產品再疊加20%對等關稅後即為24.7%。機械業界哀鴻遍野，兆元產業受重創。

台灣機械公會理事長莊大立不諱言，美國是台灣機械設備最大出口國，業界期盼台灣關稅就算不能低於日、韓，至少也要相同，如今高於日、韓，台灣勢必喪失競爭力，恐怕只能眼睜睜的看著美國市場拱手讓人。其餘的業者也指出，大陸搶走低價市場，中高階市場原想擺脫日韓夾殺，如今看來希望落空，「競爭力喪失真的會很慘」。

程泰集團總裁楊德華指出，台灣工具機銷美原本關稅平均4.7%，如今又加上20%關稅，幾乎等於25%，而日、韓過去銷美為零關稅，如今關稅15%；換言之，台灣與日、韓的關稅相差達10%，加上新台幣匯率又相對強勢，未來台灣工具機要銷美國，處境會非常艱困。

楊德華表示，台灣工具機未來銷美，勢必會受到競爭對手日、韓的夾擊，「台廠必須要更用力布局客製化、自動化機種，藉由產業鏈完整、研發成本較低的優勢，以提升競爭力」。

台美關稅談判內容，對於汽車進口關稅的稅率也是重點，進口稅率一旦大降，勢必衝擊國內汽車製造產業，將連帶影響工具機內需市場。