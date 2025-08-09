7月進出口對美國、東協締新猷 陸港占比降至低點

財政部統計處昨（8）日公布7月進出口統計，出口金額連續第三個月改寫紀錄，對美國與東協出口同步刷新單月歷史紀錄，對中國大陸與香港（下稱陸港）雖維持正成長，但占比已降至歷史低點。

財政部統計處長蔡美娜分析，7月對美國出口金額為186.5億美元，年增率高達62.8%，創下單月歷史新高，反映提前採購潮、AI商機、供應鏈重組與美國振興製造業政策等因素；今年前七月對美出口已達975.4億美元，距去年全年歷史高點僅差138億美元，預料最快8月、最慢9月即有機會改寫全年紀錄。

更值得關注的是，對美出超金額7月已達697億美元，不僅創新高，也提前改寫歷年紀錄。美國市場地位進一步鞏固，7月出口市占比達32.9%，為1990年10月以來新高，已連續三個月穩居我國第一大出口市場。

相較之下，對陸港出口雖維持兩位數成長，整體仍呈趨緩態勢。蔡美娜說明，7月對陸港出口年增率為23.9%，為近四年來（不含春節因素）最大增幅，主因電子零組件拉貨動能提升。不過，陸港出口回穩主要來自低基期與短期政策刺激效應，大陸內部仍面臨過度競爭與房市掙扎問題，政策效應也逐步遞減，未來走勢仍有不確定性。

數據顯示，7月對陸港出口占比降至25.4%，為2001年2月以來新低。蔡美娜指出，美中出口占比此消彼長仍在延續，預期未來美國仍占上風。