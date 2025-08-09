7月出口 電子、資通產品貢獻大

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台灣7月出口氣勢如虹，11項出口貨類中以電子和資通產品最強勢，占整體出口比重高達75%，7月出口值兩者合計達426.5億美元，財政部統計處長蔡美娜指出，主要是先進製程晶片需求殷切。

財政部統計，7月11大主要貨類中有九類出口上升、二類下降，其中資通與視聽產品為最大功臣，7月出口金額達242.3億美元、年增87.1%，改寫歷年單月新高。蔡美娜表示，此一增幅主要來自電腦零組件出口激增5.3倍，加上伺服器與顯示卡出貨持續熱絡，推升出口規模；累計今年前七月，資通產品出口已達1,261.4億美元，與去年全年高點僅差64億美元，預期8月將提前刷新全年紀錄。

電子零組件出口也亮眼，主因先進製程晶片需求殷切，推動7月出口達184.2億美元，為歷年單月第二高。

晶片 財政部

