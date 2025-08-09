AI出貨點火…7月出口創高 全年有望首度突破5,000億美元

財政部昨（8）日公布7月進出口統計，出口金額達566.8億美元，創歷年單月新高，年增42%，為2010年6月以來的近15年最強增速，連續21個月正成長。

財政部統計處長蔡美娜分析，7月出口氣勢如虹，主要受三大因素激勵，一是高效能運算與AI熱潮擴散，帶動硬體設備與零組件升級；二是國際品牌科技產品進入新品鋪貨期；三是美國對等關稅尚未確定前，部分客戶加快採購。

蔡美娜表示，即使在美國對等關稅陰影籠罩下，AI相關產品出貨並沒有弱化，反而呈「驚驚漲」態勢。

展望8月，蔡美娜指出，AI仍是出口成長主力，且大型科技廠對需求看法樂觀，台積電7月法說上修全年營收預測，其他廠商也多認為AI屬剛性需求，短期不受關稅等干擾，預估8月出口將在510億至532億美元間，年增率介於17%至22%。

同時，7月進口423.4億美元，歷年單月次高，年增20.8%。主要反映整體科技產業鏈國際分工、因應整體AI熱潮及即將來臨的外銷旺季，帶動備貨需求。

展望全年出口，蔡美娜指出，受AI與科技創新帶動，加上我科技業在全球供應鏈關鍵地位，預期今年出口有望首度突破5,000億美元，前七月已達3,399.4億美元，對美國、東協及資通與視聽產品出口皆創同期新高。

不過，蔡美娜坦言，出口結構仍有不平衡現象，近幾個月礦產品、塑化、基本金屬等原物料進口持續疲弱，反映傳產對未來外銷前景偏保守，加上美國針對傳統產業的對等關稅壓力，短期傳產出口難見明顯回升。

至於美國近期針對半導體課徵100%關稅，蔡美娜認為，相關細節仍模糊，無法具體評估影響；但對等關稅部分較明確，據經濟部委託智庫估算，以暫時性20%稅率試算，約影響對美出口減少一成，對8至12月出口將減少約70億美元，占全年出口總額（主計總處預測為5,200億美元）約1.4%。