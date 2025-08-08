TECH WORLD館參觀人次突破66萬 展館日全場爆滿

2025日本大阪世界博覽會TECH WORLD 館8月8日於 EXPO HALL 盛大舉辦「展館日」，國際知名表演團隊「舞鈴劇場」演出融合科技、文化與藝術的跨域創作《山海天光》，透過震撼的舞台呈現深刻情感，具體展現 TECH WORLD 館「共好」的策展核心精神。

自開幕以來，TECH WORLD 館已舉辦超過百場藝文展演，深受國際觀眾喜愛。根據社群平台 X 的數據統計，該館於大阪世博相關話題中排名第5，累積瀏覽次數突破500萬，顯示本次文化與科技並重的策展方向獲得廣泛共鳴。

展館日為世博期間各展館的重要里程碑活動，TECH WORLD 館特別選擇環形設計、可容納近 2,000人的EXPO HALL作為演出場地，活動現場座無虛席，氣氛熱烈、掌聲不斷。出席嘉賓包括大阪世界博覽會事務總長、大阪府副知事，以及來自其他展館之代表逾 400人，另有約100位日本政商及僑界代表共襄盛舉，及各國觀眾近1,500人，場面相當盛大。

玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳於致詞中表示，大阪世博自4月開幕以來參觀人潮絡繹不絕，展現全球對未來議題的高度關注與重視，TECH WORLD 館表現亮眼，短短3個多月內已接待超過66萬名觀眾。

黃志芳指出，TECH WORLD館以「生命」、「自然」、「未來」三大主題劇場為策展主軸，傳遞出運用科技服務生命及守護自然環境的理念。透過沉浸式的策展設計，邀請每位來到館內的觀眾成為故事的參與者、未來的共創者，一起攜手實踐「共好」的精神，共同邁向更美好的生活願景，為世界帶來更多的連結與希望。