湯石照明法說會／上半年營運承壓 看好明年景氣回溫並積極調整布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
湯石照明公司。記者籃珮禎攝影
湯石照明（4972）8日法說會表示，雖然上半年營收受到中國大陸內銷市場衰退衝擊，但公司將此景氣低谷視為轉機，正積極進行產品研發、策略布局與資產調整，為未來景氣回溫預作準備。

展望下半年，湯石認為儘管因關稅與地緣政治等不確定因素，導致歐洲市場觀望氛圍濃厚，但觀察國際貨幣基金已上調今明兩年全球經濟預測，且建築市場預期將在明年回溫，公司對長期前景仍抱持審慎樂觀。

面對市場逆風，湯石表示營運費用已大幅撙節，但營收下滑速度更快，導致費用控管空間有限。公司將善用資金，積極投入新產品開發與策略性產品布局，同時盤點並處分閒置資產，並已著手購入自有辦公室，預計明年搬遷，藉此優化資產結構並提升資金運用效益。

湯石強調，公司目前資金水位充足，期待在做好萬全準備後，能在景氣回升時迎來營運表現的改善。湯石上半年營收4.73億元，較去年同期減少16%；本期淨損5,400萬元，每股基本虧損0.96元。

湯石指出，營收下滑主因是大陸內銷市場表現不佳，但外銷部分仍維持小幅成長。此外，上半年業外匯損約1,000多萬元，也對獲利造成影響。

營收 景氣

