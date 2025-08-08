快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

4大因素驅動 前7月台灣對美出超提前刷新全年紀錄

中央社／ 台北8日電
進出口示意圖。 圖／AI生成
進出口示意圖。 圖／AI生成

在對等關稅上路前提前拉貨潮、AI商機、供應鏈重組，以及美國振興製造業等4大利多驅動下，財政部今天表示，7月台灣對美國出口186.5億美元創新高，且截至7月美國已連3月居台灣最大外銷市場，並以資通與視聽產品出口成長幅度最明顯。

財政部官員表示，因對美外銷暢旺，前7月台灣對美出超規模697億美元，提前超越去年全年紀錄，締造新高。

財政部今天公布7月出口566.8億美元、創歷年單月新高，大幅年增42%，遠優於預期，連續21個月正成長。

財政部統計處長蔡美娜表示，7月台灣對5大市場出口同步走高，其中對美國、東協出口值創下單月新高紀錄。

她指出，台灣7月對美國出口186.5億美元、年增率高達62.8%，主要仍是反映提前採購潮、AI商機、供應鏈重組，以及美國振興製造業的政策，且財政部觀察到前7月台灣對美出口累計達975.4億美元，這與去年全年的歷史高點相比，僅差138億美元，換言之，最快8月、最慢9月就可提前改寫全年紀錄。

蔡美娜進一步表示，也因對美出口表現暢旺，前7月台灣對美出超697億美元，已正式超越去年全年的649億美元，提前改寫歷年紀錄。

另觀察台灣對美外銷貨品，5月、6月、7月都以資通與視聽產品出口年成長幅度最顯著。

同時，她指出，台灣對美國、中國與香港出口，占總出口比重，仍延續消長之勢，7月對中占比25.4%，創民國90年2月以來新低，對美占比32.9%，則寫下79年10月以來新高，且美國已連續3個月位居台灣第1大市場。

蔡美娜表示，對中國與香港外銷因電子零組件的拉貨動能增強，帶動7月出口143.7億美元、年增23.9%，是近4年來（不含春節因素）的最大增幅，而且過去半年都能維持兩位數增幅，看來台灣對中港出口回穩的態勢逐漸明朗。

蔡美娜指出，台灣對中港外銷趨穩，一方面是因為基期低，另一方面是因中國內部有採取刺激政策，但隨政策效應遞減、中國內部過度競爭問題沒有解決，且房市持續掙扎，基本上對中港出口並未「重返榮耀」；另近來雖看似美國占上風，但其能否續居台灣第1大市場，牽涉因素多，尚須繼續觀察。

此外，東協方面，蔡美娜說，7月出口116.3億美元、創單月新高，相當亮麗，年增71.6%，其中以資通與視聽產品增2.8倍、電子零組件增43.3%為兩大引擎。

蔡美娜表示，7月台灣對歐洲出口32.1億美元、年增4.1%，主要是銷往德國電子零組件跟運輸工具都大幅增長；對日本方面，7月出口23.1億美元，年增率收縮至0.5%，主因電子零組件拉貨有點後繼無力。

美國 財政部

延伸閱讀

南亞科7月營收衝破站上50億元達53.53億元 3年來新高

長榮營收／7月336億元、月增11.61% 傳統旺季所致

聯發國際7月營收1.09億元 創上櫃掛牌後新高紀錄

五福營收／7月7.5億元、創單月次高 訂單能見度延伸至明年第1季

相關新聞

出口暴衝續創連21紅！7月破566億美元 創歷史新高

財政部8日公布7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42％，繼續創下連21紅紀錄；累計1至7月出口金額3,39...

4大因素驅動 前7月台灣對美出超提前刷新全年紀錄

在對等關稅上路前提前拉貨潮、AI商機、供應鏈重組，以及美國振興製造業等4大利多驅動下，財政部今天表示，7月台灣對美國出口...

出口暴衝連21紅 7月破566億美元創歷史新高

財政部8日公布7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42％，繼續創下連21紅紀錄；累計1至7月出口金額3399.4億美元、年增28.3％。統計處表示，由於新興科技應用需求持續推進，加上美國延長對等關稅寬限期，客戶端倍或動能依然強勁。

台新銀總座林淑真：會有更多客戶到美國設廠需求 赴美設點研究中

美國總統川普宣布對晶片、半導體課徵100%關稅，但豁免在美製造的企業，預示將進一步顛覆全球科技供應鏈。台新銀行總經理林淑...

和椿營收／7月2.7億元、年增119.4％ 創歷史新高

和椿（6215）8日公布7月營收2.7億元，年增119.4％，前七個月累計營收達13.6億元，年增79.1％，單月、累月...

中菲行財報／第2季74.39億元 每股盈餘2.63元

中菲行（5609）董事會今日通過第2季合併財務報告。2025年第2季單季集團營業額為74.39億元，較去年同期增加10....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。