4大因素驅動 前7月台灣對美出超提前刷新全年紀錄

在對等關稅上路前提前拉貨潮、AI商機、供應鏈重組，以及美國振興製造業等4大利多驅動下，財政部今天表示，7月台灣對美國出口186.5億美元創新高，且截至7月美國已連3月居台灣最大外銷市場，並以資通與視聽產品出口成長幅度最明顯。

財政部官員表示，因對美外銷暢旺，前7月台灣對美出超規模697億美元，提前超越去年全年紀錄，締造新高。

財政部今天公布7月出口566.8億美元、創歷年單月新高，大幅年增42%，遠優於預期，連續21個月正成長。

財政部統計處長蔡美娜表示，7月台灣對5大市場出口同步走高，其中對美國、東協出口值創下單月新高紀錄。

她指出，台灣7月對美國出口186.5億美元、年增率高達62.8%，主要仍是反映提前採購潮、AI商機、供應鏈重組，以及美國振興製造業的政策，且財政部觀察到前7月台灣對美出口累計達975.4億美元，這與去年全年的歷史高點相比，僅差138億美元，換言之，最快8月、最慢9月就可提前改寫全年紀錄。

蔡美娜進一步表示，也因對美出口表現暢旺，前7月台灣對美出超697億美元，已正式超越去年全年的649億美元，提前改寫歷年紀錄。

另觀察台灣對美外銷貨品，5月、6月、7月都以資通與視聽產品出口年成長幅度最顯著。

同時，她指出，台灣對美國、中國與香港出口，占總出口比重，仍延續消長之勢，7月對中占比25.4%，創民國90年2月以來新低，對美占比32.9%，則寫下79年10月以來新高，且美國已連續3個月位居台灣第1大市場。

蔡美娜表示，對中國與香港外銷因電子零組件的拉貨動能增強，帶動7月出口143.7億美元、年增23.9%，是近4年來（不含春節因素）的最大增幅，而且過去半年都能維持兩位數增幅，看來台灣對中港出口回穩的態勢逐漸明朗。

蔡美娜指出，台灣對中港外銷趨穩，一方面是因為基期低，另一方面是因中國內部有採取刺激政策，但隨政策效應遞減、中國內部過度競爭問題沒有解決，且房市持續掙扎，基本上對中港出口並未「重返榮耀」；另近來雖看似美國占上風，但其能否續居台灣第1大市場，牽涉因素多，尚須繼續觀察。

此外，東協方面，蔡美娜說，7月出口116.3億美元、創單月新高，相當亮麗，年增71.6%，其中以資通與視聽產品增2.8倍、電子零組件增43.3%為兩大引擎。

蔡美娜表示，7月台灣對歐洲出口32.1億美元、年增4.1%，主要是銷往德國電子零組件跟運輸工具都大幅增長；對日本方面，7月出口23.1億美元，年增率收縮至0.5%，主因電子零組件拉貨有點後繼無力。