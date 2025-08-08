憲法法庭受理中央總預算案 政院：感謝受理、盼早日實質審查

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲， 憲法法庭8日上網公開書狀。對此，行政院發言人李慧芝指出，憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。

立法院於今年1月三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1,325億元，審議結果共計減列約2,075億元，行政院今年3月對總預算案提出覆議案，被藍白以人數優勢否決。

民進黨團5月15日聲請釋憲，並列出三大理由，總預算刪減時，難以確定刪除數額，違反法律明確性原則；二為立院要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；三為違反《預算法》第49條「歲出預算案之審議，應就機關別、政事別及基金別決定之」，違反法治國原則。

行政院5月21日也跟進向憲法法庭聲請法規範憲法審查，認為總預算案不論在程序面或實體內容面，均已與憲法與憲法增修條文，及法治國原則的明確性原則要求、權力分立與制衡等憲法基本原則有重大牴觸而屬無效，結果不但難以使外界窺知立法者大量或針對性刪減預算的具體理據，預算的議決結果也損及憲政或法定機關的正常運作、侵害行政院政策決定權及其他機關權限，同時導致政治責任難以釐清，難認合憲。

憲法法庭本周二決定受理民進黨團、行政院提出的聲請案，並於8日上網公開聲請書狀的內容。

對此，李慧芝指出，憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，不過立法院在去(2024)年12月20日三讀修正憲法訴訟法，改變憲法法庭審議案件門檻，並於7月25日再度全數否決賴清德總統所提大法官人選後，憲法法庭目前的功能實質上受到癱瘓，政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。

