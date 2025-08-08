文曄7月營收939億元，大增49% 晶片稅將全數轉嫁

電子元件通路商文曄今日公布7月合併營收約939億元，月增約49%；累計今年前七月合併營收約6,008億元，年增13%。

文曄本季財測目標，預估在1美元兌換新台幣29.5元匯率基礎，第3季合併營收預估中位數約為新台幣2915億元，季成長約12%，年成長約12%，合併營業利益預估中位數約新台幣51億元，季成長約10%，年成長約22%，稅後純益預估中位數約31.2億元，季成長約10%，年成長約10%，每股純益預估中位數約2.78元，季成長約22%，年成長約8%。

本季各項產品中，仍以AI相關應用持續成長，手機、車用和工控，受到對等關稅未實施前提前備貨拉貨，本季將呈現小幅修正，但幅度約在個位數。至於關稅及匯率波動對公司營運的衝擊在下半年將會減緩。公司預估下半年乃至明年，AI需求將會持續帶來成長動能。另一方面，歐美主要市場已順利走出庫存調整的低谷。供應鏈逐漸恢復健康，工業以及車用需求呈現逐步穩定的復甦，也將有助於集團營收及獲利的成長。

對於美國川普政府宣布將針對輸美半導體晶片課稅100%，文曄董事長鄭文宗表示，公司正密切關注232貿易調查結果，待相關關稅細節進一步明朗後，客戶才可能採取具體供應鏈調整行動。初步評估，各產品線中僅有被動元件受到關稅影響，對營運的直接衝擊相對有限。至於未來若晶片項目遭課關稅，將會完全轉嫁成本，不會吸收相關費用。