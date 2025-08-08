投資台灣突破2.5兆元 綠能、航太雙引擎加速產業升級

投資台灣事務所通過台塑眾樹能源及敏鈞精密擴大投資台灣。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,680家企業超過2兆5,464億元投資，預估創造16萬1,205個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有204家根留企業投資約5,950億元，創造2萬8,755個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,141家企業投資約5,849億元，帶來4萬900個就業機會。

台塑眾樹能源是台塑集團為整合旗下資源、推動能源轉型而投資的專業儲能公司，致力於提供電力輔助服務與智慧儲能解決方案。公司具備從磷酸鋰鐵電池、模組、電池管理系統 (BMS)、能源管理系統（EMS）到儲能櫃安裝與維運的整合能力，並計畫提供台電電力輔助服務，積極響應國家淨零碳排政策，為再生能源併網與電力穩定提供關鍵支援。

因應市場對綠電及穩定供電的高度需求，台塑眾樹能源投資49億元，提供即時調頻服務外，並利用AI能源決策系統強化電力服務之穩定性及效率；此計畫亦納入節能減碳設施，如削峰填谷時間移轉系統、電力轉供機制、替代柴油備源機制與提升綠電利用率之配套措施。台塑眾樹能源將持續強化儲能布局，推動智慧電網與低碳轉型，樹立國內儲能產業新標竿。

敏鈞精密為國內少數具備航太級五軸加工與Hole Making特殊製程認證的製造業者，長期供應引擎、機身及機翼結構件，且參與國產高教機（AJT）零組件開發。近年跨足太空領域，自主研發多軸衛星基座，並於華盛頓衛星展亮相。

敏鈞精密於2019年首次申請中小企業方案，為因應全球航空需求回升與國防自主政策推進，公司將再投資逾1億元申請第二案，增購高階CNC放電加工機與大型五軸設備擴充產能，並導入AI智慧排程系統與數位製造平台，強化產線智能化與供應鏈整合能力，亦同步推動綠色製造，包括太陽能發電、廢料回收及ISO14064-1溫室氣體查證，落實節能減碳並取得國際合格認證。敏鈞將持續深耕國防及太空市場，打造航太產業升級與淨零轉型示範。