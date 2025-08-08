布局東協新興市場 數產署啟動泰國資安服務據點

快訊

中央社／ 台北8日電

為加速台灣資安產業拓銷東南亞市場，數發部數產署今天表示，已啟動位於泰國家電信公司服務中心的「SECPAAS泰國服務據點」，提供泰語技術諮詢與導入支援，強化台灣業者落地能量。

數產署於8月4日至7日協同台灣資安業者，再次前往泰國曼谷舉辦第2屆「台灣資安日TaiwanCybersecurity Day」，並獲邀參與泰國電子交易發展機構主辦的「PKI-D Day」資安論壇，盼能深化台泰合作、促成資安產業國際落地。

數產署今天發布新聞稿說明，今年台灣資安日展出涵蓋資安檢測、加密通訊、多因素認證、AI偵測與後量子應用等台灣自主研發方案，吸引泰國公部門、系統整合商及資安相關產業代表參與，活動中也宣布啟動數產署「SECPAAS泰國服務據點」，據點設於泰國國家電信公司服務中心，結合在地SI資源與展示場域，提供泰語技術諮詢與導入支援，強化台灣業者在泰國落地能量。

數產署說明，拓銷團於8月5日獲邀參與「PKI D-DAY」資安論壇，由後量子資安產業聯盟（PQC-CIA）召集人李維斌與工研院資通所副所長黃維中發表專題演講，分享後量子密碼與電子簽章資安應用成果，並於會場設立「台灣資安區」展示MIT解決方案。

數產署表示，拓銷團亦實地參訪泰國東部最大工業開發營運商AMATA安美德集團及資安整合服務商BAYCOMS，深入了解泰國產業對資安防護、工控資安等面向的具體需求，探詢雙方對接與未來合作可能性。

數產署表示，今年也促成工研院與泰國國家電信（NT）簽署合作備忘錄，以技術交流與在地服務為起點，攜手推動資安技術導入與合作模式驗證。台灣在零信任架構、AI資安防禦應用與後量子演算法等面向具備國際競爭力，未來數產署將持續整合民間資源，積極布局東協新興市場，擴大資安產品輸出與品牌影響力，打造台灣資安產業在全球供應鏈中的關鍵角色。

數產署表示，本次拓銷團由數發部數產署主任秘書童明慧率隊，偕同後量子資安產業聯盟、中華民國資訊軟體協會、工業技術研究院，帶領中華資安國際、來毅數位科技、偉康科技、歐生全創新、奧義智慧科技、瑞擎數位、騰雲運算與網擎資訊等8家台灣資安業者赴泰拓銷。

相關新聞

出口暴衝續創連21紅！7月破566億美元 創歷史新高

財政部8日公布7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42％，繼續創下連21紅紀錄；累計1至7月出口金額3,39...

出口暴衝連21紅 7月破566億美元創歷史新高

財政部8日公布7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42％，繼續創下連21紅紀錄；累計1至7月出口金額3399.4億美元、年增28.3％。統計處表示，由於新興科技應用需求持續推進，加上美國延長對等關稅寬限期，客戶端倍或動能依然強勁。

台新銀總座林淑真：會有更多客戶到美國設廠需求 赴美設點研究中

美國總統川普宣布對晶片、半導體課徵100%關稅，但豁免在美製造的企業，預示將進一步顛覆全球科技供應鏈。台新銀行總經理林淑...

和椿營收／7月2.7億元、年增119.4％ 創歷史新高

和椿（6215）8日公布7月營收2.7億元，年增119.4％，前七個月累計營收達13.6億元，年增79.1％，單月、累月...

中菲行財報／第2季74.39億元 每股盈餘2.63元

中菲行（5609）董事會今日通過第2季合併財務報告。2025年第2季單季集團營業額為74.39億元，較去年同期增加10....

陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題發文指出，兩年前他在「藉穩定幣重新盤點Fintech」一...

