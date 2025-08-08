中國信託銀行 即將發布樂齡白皮書，鼓勵全民擁抱新思維

「面對當前超高齡社會的現象與壓力，我們看見了照顧者與被照顧者的心聲與需求，希望能以更全面的金融工具及服務，幫助大家擁抱樂齡未來。」中國信託銀行除了連續13年進行家庭理財大調查也預告了即將發表《樂齡金融白皮書》，期許做為因應超高齡及長壽社會來臨，家庭理財邁入全新世代的指南。

「中國信託樂齡友善ATM」於「第二屆高齡健康產業博覽會」中榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎，台灣人壽董事長許舒博（右二）、中信銀行總經理楊銘祥（右一）、個人金融執行長楊淑惠（左三）、財富管理產品處處長尹志龍副總（左二）、數位平臺經營處處長李雅婷副總（左一）於中信銀行ATM前共同合影。 圖／中信金控 提供

中國信託銀行日前「 2025家庭理財暨樂齡金融大調查」，以創新方式將受訪者區分為「照顧者」與「被照顧者」，涵蓋單身多元家庭型態，貼近臺灣社會的真實輪廓，呈現不同世代對於照護與財富傳承的多重挑戰。

三明治照顧者壓力沉重 財務與情感雙重挑戰不容忽視

根據調查其中身處「上有長輩、下有子女」夾擊中的三明治世代，承擔的不僅是經濟壓力，更有難以言說的情感重擔。根據調查，有高達41%的照顧者尚未為自身進行財務規劃，而被照顧者中，未完成規劃的比例更高達63%，顯示照顧者往往成為家中唯一的經濟支柱與風險承擔者。

此外，未來照護角色的安排，正默默呈現出明顯的世代與性別落差。調查顯示，男性多傾向由配偶照顧，女性則更信任專業看護服務。這些變化不僅映照出價值觀的轉變，也凸顯當代家庭必須及早因應照護安排的多元化與專業化趨勢。

高齡議題不僅關乎個人，也影響整體家庭與社會資源配置。中國信託銀行以成為「最照顧樂齡與跨代的智慧金融銀行」為目標，持續深化樂齡金融創新與服務溫度，並且備有完整的專業理財團隊，包含503位「高齡金融規劃顧問師」， 247位「家族信託規劃顧問師」，累積629位「 RFA退休理財規劃顧問」及 493位「國際認證高級理財規劃顧問」（ Certified Financial Planner®, CFP® ），專業證照持證數持續領先同業!

為打造「看得清、按得懂、用得安心」的樂齡金融環境，中國信託銀行持續優化樂齡友善的數位體驗，ATM、APP全面導入大字介面與無障礙設計。因應高齡詐騙風險，自主研發「ATM AI智能防詐提醒」系統，結合人臉辨識與行為分析技術，即時偵測異常交易，守護民眾資產安全。此外，中信銀行攜手Apple推出「ABC智能引導」掃碼服務，將手機轉化為取、叫號機與防詐宣導助手，從入分行到離櫃皆有溫馨提醒。

中國信託銀行透過科技、教育與服務融合，陪伴全臺民眾走入健康、有尊嚴、更有選擇的樂齡新時代。

圖／中信金控 提供

