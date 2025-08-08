你準備好「老」了嗎？樂齡大調查揭世代焦慮 中信金控雙強聯手參與高齡健康產業博覽會，打造健康安心新生活

當臺灣邁入超高齡社會，如何照顧父母、規劃自己、預備下一代已成為全民課題。中國信託銀行（簡稱中信銀行）日前發表的《2025家庭理財暨樂齡金融大調查》，揭露上下兩代間照護期待落差與資產規劃斷層；同時中國信託銀行與台灣人壽聯袂參加第二屆高齡健康產業博覽會，提供金融科技、防詐教育與信託應用與健康生活的整合方案，實踐「感動照顧 世代同行」的行動承諾。

「第二屆高齡健康產業博覽會」中國信託展區設有「感動金融」、「感動生態圈」與「世代資產管理」主題專區，由台灣人壽董事長許舒博（右二）、中信銀行總經理楊銘祥（左二）、個人金融執行長楊淑惠（左一）及台灣人壽策略長葉栢宏（右一）揭幕。 圖／中信金控 提供

誰來養我老？樂齡大調查揭露代間觀念落差

根據《2025家庭理財暨樂齡金融大調查》發現，不同世代間對照護安排的期待差異非常明顯，65歲以上族群有超過6成期待子女照顧，但35至49歲族群中僅35% 期望由子女照顧，顯示傳統「養兒防老」已不合時宜，照護觀念正悄悄翻轉，卻尚未在財務準備上真正落實。孩子會照顧我嗎？已經成為許多長輩說不出口的問題。

本次調查還歸納出了「想、多、做、少」四大樂齡理財現象，原來是許多家庭「想」得多卻未提早準備；「多」說卻缺乏深度對談與溝通，甚至有25％的被照顧者對於表達自身需求或與家人討論大筆開支感到遲疑；還有肩負照顧老小的責任， 「做」得多但背負沉重壓力；以及「少」完整策略導致財務準備風險高，且僅26％的人會定期檢視自己的投資組合。此外，調查還發現大家對於「傳承規劃」的意識明顯不足，有超過六成從未啟動相關安排，深深影響世代資產轉移與風險管理。

雙品牌攜手打造「感動照顧 世代同行」新場域

為回應高齡化社會挑戰，中國信託銀行與台灣人壽也特別攜手在「第二屆高齡健康產業博覽會」現場，以「感動照顧 世代同行」為主軸，從資產配置、信託規劃到健康保障與長照準備，打造橫跨金融與非金融領域的全方位整合服務展區，邀請各界一起親身體驗及關注樂齡時代下的理財、照護、防詐、信託與健康管理。

同時，展場中還設計了《2025家庭理財暨樂齡金融大調查》互動專區，讓民眾能透過遊戲測出理財心態，進一步了解個人資產規劃盲點；並搭配安養信託動畫說明、現場專人諮詢，推廣「預簽型安養信託」與「臻傳富信託」等服務，讓民眾照護有保障、財產有規劃。

現場還有中國信託銀行串聯集團與外部夥伴共同打造的多元服務，涵蓋適老化居家改造、健康管理、樂齡學習、防詐守護等方向，讓更多家庭從資產管理到生活照護都能輕鬆兼顧。

