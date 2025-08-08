快訊

提前拉貨續發威 7月出口566.8億美元再創高

中央社／ 台北8日電

美國對等關稅正式上路前，提前拉貨潮持續挹注台灣出口動能。財政部今天公布7月出口566.8億美元、創歷年單月新高，大幅年增42%，優於預期，連續21個月正成長。

出、進口互抵後，7月出超143.4億美元為歷年單月新高。

觀察主力貨品表現，在人工智慧（AI）商機驅動下，資通與視聽產品7月出口金額為242.3億美元、歷年單月新高，年增87.1%。

前7月總出口3399.4億美元、年增28.3%。

