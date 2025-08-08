經濟部發表25項高齡友善成果 打造銀髮照護一條龍

因應台灣邁入超高齡社會，經濟部產業技術司今(2025)年於第二屆「高齡健康產業博覽會」設置高齡友善科技專館，集結金屬中心、工研院、紡織所及食品所四大法人，聯合發表25項聚焦長輩需求的創新成果，從口腔照護、智慧餐食、穿戴衣物到生理感測，打造貼近生活、實用落地的全方位照護方案，讓科技真正成為長輩生活中的暖心助手。

經濟部產業技術司長郭肇中指出，本次專館展出不只是科技的成果發表，更是一場針對高齡生活實際問題所提供的系統性解方。技術司透過法人資源整合與產業鏈媒合，協助科技從實驗室走進社區與家庭，提升照護品質、落實健康老化。此次展出的25項創新成果，也象徵科技不只是硬體，更是對長輩「吃得下、穿得暖、睡得好」的溫暖回應。

金屬中心研發的「口腔照護暨吞嚥賦能智慧方案」，導入AI與非接觸檢測技術，從牙菌斑偵測、口腔清潔指引，到吞嚥訓練與遊戲化復健系統，全面守護長輩「好齒力」，提升自我照護意願。該技術已技轉予台朔重工及台塑生醫，並結合高露潔、北昕資訊資源串接長照機構應用。更重要的是，本方案獲得2025年高齡博覽會「十大高齡友善科技獎」的肯定，成為引領高齡照護科技應用的重要指標。

搭配食品所研發的「好咀嚼易吞嚥高齡友善餐食」，以專利製程軟化肉類、菇類等食材，保留食物原貌同時提升適口性，結合商業滅菌與品質監測技術，讓軟質餐食可常溫保存與流通，達到「拆封即食」的便利效果，讓長者吃得安心也兼顧美味，目前已技轉給奇美食品導入市場。

傳統保暖衣物對長者常造成穿脫不便與行動受限，經濟部補助紡織所研發的「針織彈性電熱背心」，兼具輕量、溫控與彈性設計，貼身舒適又能自由調節溫度，讓長輩冬天活動不再像「包粽子」。目前技術已轉移至佰龍機械建立高階織布產線，並由三加毛衣生產製造、奇凡實業進行品牌通路拓展。

為解決高齡者睡眠品質與夜間風險偵測問題，工研院開發的「iSleePad智慧舒眠睡墊」，內建非接觸式雷達感測技術，無需貼片即可即時偵測心跳、呼吸與離床狀況，當異常發生可即時發送警示，有效守護夜間安全。已成功促成云泰創新科技與通路商展開合作，並在法人輔導下完成產品之試量產與驗證作業，將進軍居家照護與長照機構市場。

技術司高齡友善科技專館本次挑出的25展品，除了以上項目外，還有包括助聽器、復健輔具、口腔照護設備以及認知訓練工具的創新科技，讓科技不再只是冰冷的機器，而是能夠看見、理解並照顧長輩的溫柔夥伴，讓長輩不但能自理生活，還能活得更有品質、更有互動感。歡迎有興趣的民眾與企業，於8月8日至10日蒞臨「台北世貿一館B520攤位」。