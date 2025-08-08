快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

台新銀總座林淑真：會有更多客戶到美國設廠需求 赴美設點研究中

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普宣布對晶片、半導體課徵100%關稅，但豁免在美製造的企業，預示將進一步顛覆全球科技供應鏈。台新銀行總經理林淑真8日表示，會有愈來愈多客戶有到美國設廠需求，台新對於美國設點目前有在研究，選址應該會考慮在美國西岸。

林淑真出席高齡健康產業博覽會時受訪表示，美國雖然對半導體課徵100％關稅，但只要到美國設廠則免除關稅，會有愈來愈多客戶有到美國設廠需求，台新銀行目前雖然在美國沒有據點，但有考慮可能性，且也不一定要美國當地，台灣OBU可以協助廠商到海外設廠需求，至於美國設點應該會選在美國西岸。

此外，林淑真提到，台新日本東京分行及福岡支行業務都非常好，未來有需求會在考慮，目前因為廠商往美國更積極，而對於美國方面財務需求，銀行從台灣或海外都可以協助，至於東南亞需求也有，但在關稅上考慮面向會多一點。

美國 台新 關稅

延伸閱讀

美國關稅成產業生存關鍵 江啟臣舉工具機為例：實際關稅逼25%

輸美晶片與半導體100%關稅計畫 業者大感困惑

美日貿易協議再生波折…美方承諾修正退還關稅！網：就是沒誠信的國家

當半導體遇到川普…盤點台廠誰領到「關稅護身符」？

相關新聞

當半導體遇到川普…盤點台廠誰領到「關稅護身符」？

半導體關稅附帶「美國製造不徵稅」的豁免條款，護國神山正變成「駐美神山」，不僅避開衝擊，甚至從中獲利。前進美國製造風潮正在科技圈醞釀，2025年前五個月，台灣對美投資已經飆破新台幣300億元，更多的赴美

穩定幣陰謀變陽謀？陳冲：是否川普 MAGA 的陰謀也包括恢復狂印美鈔

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，自己看好穩定幣，也為2019臉書推出Libra穩定幣遭政治封殺，功敗垂成感...

台新銀總座林淑真：會有更多客戶到美國設廠需求 赴美設點研究中

美國總統川普宣布對晶片、半導體課徵100%關稅，但豁免在美製造的企業，預示將進一步顛覆全球科技供應鏈。台新銀行總經理林淑...

和椿營收／7月2.7億元、年增119.4％ 創歷史新高

和椿（6215）8日公布7月營收2.7億元，年增119.4％，前七個月累計營收達13.6億元，年增79.1％，單月、累月...

中菲行財報／第2季74.39億元 每股盈餘2.63元

中菲行（5609）董事會今日通過第2季合併財務報告。2025年第2季單季集團營業額為74.39億元，較去年同期增加10....

陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題發文指出，兩年前他在「藉穩定幣重新盤點Fintech」一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。