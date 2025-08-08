台新銀總座林淑真：會有更多客戶到美國設廠需求 赴美設點研究中
美國總統川普宣布對晶片、半導體課徵100%關稅，但豁免在美製造的企業，預示將進一步顛覆全球科技供應鏈。台新銀行總經理林淑真8日表示，會有愈來愈多客戶有到美國設廠需求，台新對於美國設點目前有在研究，選址應該會考慮在美國西岸。
林淑真出席高齡健康產業博覽會時受訪表示，美國雖然對半導體課徵100％關稅，但只要到美國設廠則免除關稅，會有愈來愈多客戶有到美國設廠需求，台新銀行目前雖然在美國沒有據點，但有考慮可能性，且也不一定要美國當地，台灣OBU可以協助廠商到海外設廠需求，至於美國設點應該會選在美國西岸。
此外，林淑真提到，台新日本東京分行及福岡支行業務都非常好，未來有需求會在考慮，目前因為廠商往美國更積極，而對於美國方面財務需求，銀行從台灣或海外都可以協助，至於東南亞需求也有，但在關稅上考慮面向會多一點。
