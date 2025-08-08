和椿營收／7月2.7億元、年增119.4％ 創歷史新高

和椿（6215）8日公布7月營收2.7億元，年增119.4％，前七個月累計營收達13.6億元，年增79.1％，單月、累月皆創歷史新高紀錄。

和椿表示，本月受惠於自動化零組件及設備需求增加所致，營收表現亮眼。和椿日前公告上半年財報，上半年稅後純益為5,352.7萬元，年減36.9%，每股純益（EPS）為0.65元。

和椿在去年除擴大第一生命曲線包括自動化控制器、關鍵組件、設備及模組化等產品的市占率外，同時也開拓第二生命曲線包括智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產品的導入、系統規劃、軟體增值、行業開發等。

對於人形機器人營運布局，和椿與中國大陸廠商接洽合作，也規劃日本、德國和美國等廠商布局。而協作機器人在智慧製造和人形機器人應用，將扮演重要角色，和椿在今年成立機器人部門，未來機器人相關業績成長可期。

此外，和椿將參加8月舉辦的台北國際自動化工業展，預告展示四款人形機器人產品，也將模擬智慧工廠結合人形機器人的智慧場景。