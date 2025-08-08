中菲行財報／第2季74.39億元 每股盈餘2.63元

中菲行（5609）董事會今日通過第2季合併財務報告。2025年第2季單季集團營業額為74.39億元，較去年同期增加10.7%；營業淨利為4.45億元，成長50.3%；稅後淨利為3.69億元，受第2季匯率波動影響，較去年同期增加 24.7%；每股盈餘為2.63元，年增24.6%。

2025年上半年集團營業額為146.3億元，較去年同期成長18.5%；營業淨利為6.97億元，成長36.9%；稅後淨利為 5.99億元，年增15.2%；每股盈餘為4.26元，年增15.4%。

董事長錢文莉因健康因素請辭董事長職務，董事會決議由現任全球數位行銷副總裁錢文君接任董事長。

中菲行自創立以來已有54年歷史，錢文君女士為繼創辦人錢堯懷及前任董事長錢文莉後，第三位擔任董事長的人選。

錢文君將持續負責全球行銷工作，並與執行長施振昇及領導團隊緊密合作，推動整體營運策略與執行，致力為客戶與股東創造長期價值。她於2000年加入中菲行，擁有美國伊利諾大學供應鏈管理碩士學位，並曾於西北大學凱洛格高階經理人課程進修數位行銷專業。

其職涯橫跨供應鏈營運、資訊科技與行銷等多個領域，累積了25年以上的跨部門經驗。在擔任商業科技資深經理期間，錢文君女士主導多項數位轉型計畫，逐步取代傳統紙本作業流程，提升營運效率與內部管理透明度，這些實務經驗對於中菲行推進以人工智慧為核心的全球運輸數位化策略發展，具有關鍵意義。

中菲行表示，自2020年起，錢文君創立數位行銷部門，推動線上行銷營運模式，重塑公司品牌形象，並將中菲行進一步定位為以亞洲為供應鏈核心的企業及首選的全球物流夥伴。

該部門以數據與自動化技術為基礎，結合扁平化組織的敏捷性，與全球銷售與行銷團隊密切合作，優化數位觸點、深化客戶關係，協助客戶達成商業目標。部門運作除獲現有客戶肯定，也吸引多家跨國企業，為公司創造進一步的業務拓展機會。

展望未來，董事長錢文君將與執行長施振昇緊密協作，持續強化中菲行的營運能力與策略執行，因應市場變化與客戶需求，推動公司穩健發展。