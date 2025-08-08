維田營收／上半年 EPS 0.49元 下半年關注市況與匯率變化

工業電腦廠維田（6570）公告第2季營運成果，合併營收2.52億元，季增22.32%，毛利率為33.71%，營業利益2,329萬元，歸屬母公司稅後淨利994萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.27元，較上季增加0.05元；累計上半年合併營收為4.59億元，營業利益3,352萬元，歸屬母公司稅後淨利1,823萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.49元，較去年同期年減38.75%。上半年營運、獲利表現受國際地緣政治因素及對等關稅與新台幣匯率影響，惟第2季營收仍持續回升，展望下半年營運發展，大環境仍具挑戰，關稅議題尚須觀察後續情勢，預料整體影響程度可控，但觀察時間將會拉長，未來會視市況與匯率變化，迅速調整營運策略，審慎應對，盼能延續逐季復甦動能。

維田指出，回顧上半年，首季受國際不確定性影響，客戶觀望致營運狀況較為平緩，第2季面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，但營收表現仍符合預期，關稅緩衝期間客戶急單出貨，同時專案訂單回溫，推升第2季營收回升。然而，第2季因匯率因素導致業外匯兌損失約為1,100萬元，毛利率則略有波動為33.71%，但因出貨動能回溫，第2季營收與獲利仍較首季成長。

展望下半年，預期訂單狀況將持續溫和回溫，公司密切注意新台幣匯率變化，待關稅發展情形確定後，市況應能漸趨明朗，惟預估仍需一段時間觀察。關稅對營運造成的影響有限，已備妥因應方案，盡量將衝擊降到最低。公司將持續強化產品競爭力與客戶黏著度，並視新台幣匯率走勢調整銷售價格與策略，保持彈性與機動性，展現企業營運韌性。

同時，維田亦說明7月合併營收5,368萬元，月減33.48%，主因歐洲暑期長假，客戶拉貨較為緩和，致使訂單稍有遞延，另有匯率波動因素，以及記憶體等部分零組件缺料影響，預期下月起將逐漸有所改善。

維田表示，公司近年持續布局東南亞市場智慧製造商機，8月11日至14日將偕同印度經銷商參加於孟買舉辦的「印度自動化工業展」，拓展東南亞新興市場，展出AIOT智慧製造，智慧交通解決方案，包含新世代防爆工業電腦，符合ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用於石油石化，礦業開採，天然氣生產等嚴苛環境，以及全新設計的AITRON智慧製造人機介面、戶外應用充電樁HMI、海事船舶工業電腦等，此展公司亦與外貿協會合作，攜手於台灣精品館展出維田工業電腦，將MIT優質產品與服務推向東南亞市場。

維田目前擁有七大技術：不銹鋼防水、安全防爆、AI機械學習、Edge Computing、多協議Gateway、AoI Vision視覺檢查、機器人與無人搬運車等，同時深耕網路通訊協議以強化AIOT解決方案。公司持續進行多角化經營策略，並擴大產品應用領域，為中長期營收及獲利帶來成長動力。