維田營收／上半年 EPS 0.49元 下半年關注市況與匯率變化

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）公告第2季營運成果，合併營收2.52億元，季增22.32%，毛利率為33.71%，營業利益2,329萬元，歸屬母公司稅後淨利994萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.27元，較上季增加0.05元；累計上半年合併營收為4.59億元，營業利益3,352萬元，歸屬母公司稅後淨利1,823萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.49元，較去年同期年減38.75%。上半年營運、獲利表現受國際地緣政治因素及對等關稅與新台幣匯率影響，惟第2季營收仍持續回升，展望下半年營運發展，大環境仍具挑戰，關稅議題尚須觀察後續情勢，預料整體影響程度可控，但觀察時間將會拉長，未來會視市況與匯率變化，迅速調整營運策略，審慎應對，盼能延續逐季復甦動能。

維田指出，回顧上半年，首季受國際不確定性影響，客戶觀望致營運狀況較為平緩，第2季面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，但營收表現仍符合預期，關稅緩衝期間客戶急單出貨，同時專案訂單回溫，推升第2季營收回升。然而，第2季因匯率因素導致業外匯兌損失約為1,100萬元，毛利率則略有波動為33.71%，但因出貨動能回溫，第2季營收與獲利仍較首季成長。

展望下半年，預期訂單狀況將持續溫和回溫，公司密切注意新台幣匯率變化，待關稅發展情形確定後，市況應能漸趨明朗，惟預估仍需一段時間觀察。關稅對營運造成的影響有限，已備妥因應方案，盡量將衝擊降到最低。公司將持續強化產品競爭力與客戶黏著度，並視新台幣匯率走勢調整銷售價格與策略，保持彈性與機動性，展現企業營運韌性。

同時，維田亦說明7月合併營收5,368萬元，月減33.48%，主因歐洲暑期長假，客戶拉貨較為緩和，致使訂單稍有遞延，另有匯率波動因素，以及記憶體等部分零組件缺料影響，預期下月起將逐漸有所改善。

維田表示，公司近年持續布局東南亞市場智慧製造商機，8月11日至14日將偕同印度經銷商參加於孟買舉辦的「印度自動化工業展」，拓展東南亞新興市場，展出AIOT智慧製造，智慧交通解決方案，包含新世代防爆工業電腦，符合ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用於石油石化，礦業開採，天然氣生產等嚴苛環境，以及全新設計的AITRON智慧製造人機介面、戶外應用充電樁HMI、海事船舶工業電腦等，此展公司亦與外貿協會合作，攜手於台灣精品館展出維田工業電腦，將MIT優質產品與服務推向東南亞市場。

維田目前擁有七大技術：不銹鋼防水、安全防爆、AI機械學習、Edge Computing、多協議Gateway、AoI Vision視覺檢查、機器人與無人搬運車等，同時深耕網路通訊協議以強化AIOT解決方案。公司持續進行多角化經營策略，並擴大產品應用領域，為中長期營收及獲利帶來成長動力。

關稅 營收 台幣匯率

相關新聞

當半導體遇到川普…盤點台廠誰領到「關稅護身符」？

半導體關稅附帶「美國製造不徵稅」的豁免條款，護國神山正變成「駐美神山」，不僅避開衝擊，甚至從中獲利。前進美國製造風潮正在科技圈醞釀，2025年前五個月，台灣對美投資已經飆破新台幣300億元，更多的赴美

穩定幣陰謀變陽謀？陳冲：是否川普 MAGA 的陰謀也包括恢復狂印美鈔

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，自己看好穩定幣，也為2019臉書推出Libra穩定幣遭政治封殺，功敗垂成感...

川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠可豁免。對此，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，整體來看，關稅對台灣半導...

和椿營收／7月2.7億元、年增119.4％ 創歷史新高

和椿（6215）8日公布7月營收2.7億元，年增119.4％，前七個月累計營收達13.6億元，年增79.1％，單月、累月...

中菲行財報／第2季74.39億元 每股盈餘2.63元

中菲行（5609）董事會今日通過第2季合併財務報告。2025年第2季單季集團營業額為74.39億元，較去年同期增加10....

陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題發文指出，兩年前他在「藉穩定幣重新盤點Fintech」一...

