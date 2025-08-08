當半導體遇到川普…盤點台廠誰領到「關稅護身符」？

半導體關稅附帶「美國製造不徵稅」的豁免條款，護國神山正變成「駐美神山」，不僅避開衝擊，甚至從中獲利。前進美國製造風潮正在科技圈醞釀，2025年前五個月，台灣對美投資已經飆破新台幣300億元，更多的赴美投資「正在路上」。

美國當地時間8月6日，美國總統川普（Donald Trump）表示，美國將對晶片和半導體徵收約100％的關稅。但川普同步指出，如果在美國製造，將不收取任何稅費。

若是進一步解讀，當關稅壁壘升起之際，具備「美國製造」基因的公司，因為在美國擁有在地生產能力，反而能避開衝擊，甚至從中獲利。

就像川普在記者會上所舉的例子：「我們將對晶片和半導體徵收非常高的關稅，但對於像蘋果（Apple）這樣的公司來說，好消息是，如果你正在美國建設，或者承諾在美國建設，……就不會被徵收關稅。」

檢視半導體產業台廠，「已在」「正在」「或者承諾」在美國設廠者，台積電是當中近期投資金額最高者，且是美國史上規模最大的單項外國直接投資案，總計1650億美元（約新台幣4.86兆元）的鉅額投資，計畫在亞利桑那州鳳凰城興建6座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。

「美國隊長效應」，供應鏈台廠免衝擊

「台積電正從護國神山，變成『駐美神山』，」一位政經時事觀察專家說，台積電亞利桑那廠的產品製程，也從最初的4奈米，到現在追加到更先進的2奈米。

也因此8月7日台股一開盤，台積電股價衝上天價，收在1180元，帶動台股加權指數大漲556.41點，攻上2萬4000點大關，創下今年以來新高。

而隨台積電前進美國的供應鏈廠商，同樣規避了關稅風險，包括從事廠務工程的漢唐、帆宣、中鼎、和淞等，還有設備材料供應商的崇越科技、漢民科技、強茂、宇辰、德鑫聯盟等，以及在鳳凰城南部、卡薩格蘭德市的李長榮化工、京和、僑力、長春石化、關東鑫林等，正在布局電子特化品（見下表），搭上一波「跟車效應」。

做為全球封測龍頭，日月光在美國的據點也不少。日月光官網顯示，在亞利桑那州的坦佩市、德州的達拉斯、加州的爾灣，都出現了日月光的身影，甚至在加州佛利蒙設有封測實驗室。

再像全球前三大半導體矽晶圓供應商、環球晶圓，位於德州的12吋先進矽晶圓廠，不僅領到了半導體關稅的「護身符」，還將與蘋果（Apple）展開全新合作，深化並擴展美國半導體供應鏈。於是在半導體關稅宣布當天，環球晶圓股價直接上衝至漲停板。

前進美國投資正形成一股風潮，從數據上看，2025年台灣對美投資前五個月就已飆破10億美元（約新台幣330億元）。這股驚人的投資動能，比去年同期的盛況又再暴增130％，堪稱一場史詩級的資本大爆發。

一場跨越太平洋的「產業鏈大遷徙」，輪廓已愈來愈清晰。

