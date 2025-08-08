普生多項化學發光試劑取得 TFDA 認證 三箭齊發拓展中長線布局

普生（4117）旗下化學發光免疫分析（CLIA）技術平台業務陸續獲斬，繼全自動化學發光免疫分析儀器取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准及醫療器材許可證，近日更進一步取得五項化學發光試劑TFDA醫療器材許可證，並積極推進20項相關試劑送件申請。普生表示，隨著化學發光免疫分析技術平台業務報喜，拓展AIO全自動整合式檢測設備業務接單，以及與保險通路合作導入檢測服務等三箭齊發，下半年營運表現可望優於上半年。

普生表示，由於化學發光技術具備靈敏度高、反應時間短、自動化程度高等優勢，有助於滿足中大型醫療機構對於高效率檢測的臨床需求，目前已有醫院開始進行測試階段，並與台灣地區三家檢驗所展開合作，同步積極與多家地區醫院與檢驗所洽談中，有助於堆疊營運新動能。

此外，普生旗下GBC AIO全自動整合式檢測設備可靈活應用且整合DNA/RNA核酸萃取、擴增、數據分析功能於一體的全自動分子診斷平台，具有快速、準確、可靠等特點，操作時間1-2小時即可同時執行最多16組樣品檢測，可支援檢體採集、原檢體管直接上機檢測。

目前普生已握有AIO全自動整合式檢測設備接單實績，近日亦通過QMS製造擴項審查階段，有機會於下半年進一步取得醫療器材專案製造核准許可批准。

普生並深化業務結盟策略，規劃與富邦產險推出創新型癌症風險檢測保單服務，將旗下血液循環腫瘤細胞（myCTC）檢測、甲狀腺功能與甲狀腺癌檢測、以及肝癌、肝炎、肝纖維化等全方位肝功能檢測項目納入富邦產險即將推出之癌症風險保障型商品中，為富邦保戶提供更全面的預防醫療保障體驗，預計於下半年推出多張新保單商品，有望擴大檢測服務接觸人群。

普生今年上半年營運受惠旗下ELISA血清抗體試劑產品訂單拉貨需求、醫學檢驗服務持續保持一定水準，加上自有品牌「oh care歐克威爾」實體、線上知名通路合作業務模式，帶動台灣、美國等市場良好銷售表現。