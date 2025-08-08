美非投等債擁三好優勢 高殖利率與降息雙利多可期

美國公布7月非農新增就業人數驟降至7.3萬人，創下九個月來最低紀錄，且大幅低於預期的10.4萬人，同時還下修5、6月的新增就業人數，顯示美國勞動市場已明顯降溫，美國聯準會9月降息機率提高，10年期美債殖利率下滑，帶動債市反彈。

野村投信表示，與過去相比，如今的美國非投資級債券具備「利率好、價格好、信評好」的三好優勢，不僅能受惠於利率走低，美國企業第2季財報亮眼亦有助於提升非投資債的表現，前景看好。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國7月就業數據轉疲，使得聯準會降息預期升高，進而帶動債券價格上漲，但投資人仍不能忽視美國提高關稅對於通膨的影響，短線美債殖利率可能持續波動走勢，具備較高債息且基本面優於以往的美國非投資級債券仍是現階段首選。

首先以收益率來說，目前美國非投資級債券指數的到期殖利率約在7.33%左右，高於美國投資級公司債的4.93%與多數信用債券例如全球、歐洲企業債等。統計顯示，過去15年度當非投資級債券殖利率達7.0%以上，往往是長線投資良機。

此外，目前美國非投資級債券平均價格相對低廉，低於過去美國非投資級債券利差較為緊俏的幾個週期，仍具有吸引力。美國非投資等級債券的信用評等分布也有明顯變化，指數中較高評級債BB占比約為55%，處於相對高水準，CCC及以下的占比約為12%，整體信評處於較佳的水準。不僅如此，美國非投資級債近12個月違約率為0.43%，明顯低於過去25個年度平均違約率的2.9%，處於歷史較佳水準。

野村企業研究與資產管理公司（NCRAM）操作團隊的投資長David Crall指出，美國企業第2季財報季開局表現良好。截至7月底，約有三分之一的市場機構已公布財報。根據摩根大通分析，迄今為止，獲利超出預期的非投資級債券發行人數是獲利落後者的五倍多。

非投資級債券市場已連續六季實現營業利潤年成長，2025年第2季似乎正朝著正確的方向發展。技術面也依然強勁，7月新發行非投資級債券市場特別活躍，發行額接近380億美元。然而，只有80億美元為新增資本，其餘為再融資，支撐初級市場和次級市場的供需。