仁新子公司再獲國際大型基金青睞 加碼1500萬美元資金

仁新（6696）8日代子公司Belite Bio, Inc宣布，再獲國際大型基金挹注1,500萬美元（約新台幣4.5億元），以每股65美元發行1股美國存託股票（ADS）及1單位權證（Warrants），每單位權證得以履約價格65美元認購1股美國存託股票，此增資款將充實營運資金及用於一般公司用途。

仁新指出，該國際大型基金管理之資產規模約320億美元，位居全球百大避險基金。此次增資價格及權證履約價格，以高於Belite過去30個營業日之成交量加權平均價格（VWAP）發行，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外1,500萬美元之資金。此次增資不僅進一步強化資本結構，更充分顯示LBS 008的卓越潛力與國際資本市場對其價值的高度肯定。

目前LBS-008正同時開展兩項針對斯特格病變（STGD1）之臨床試驗，其中臨床三期試驗DRAGON已完成收案，並於2025年2月公布期中分析結果，預計2025年第4季完成試驗（包括三個月追蹤期）；臨床一b、二/三期試驗DRAGON II則已在日本完成第一b期部分之6位受試者收案及評估，第二/三期部分截至2025年5月已完成16位受試者收案；而針對晚期乾性黃斑部病變之臨床三期試驗，已於2025年7月完成500位受試者收案。

仁新表示，LBS 008臨床試驗進展順利，已達成多項重要里程碑，公司亦將持續與各國監管機構保持良好溝通，同時吸引更多國際資本關注，以搶攻全球首款治療STGD1與GA之口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步，盼儘早嘉惠更多患者留住寶貴視力，並創造股東利益最大化。