快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

仁新子公司再獲國際大型基金青睞 加碼1500萬美元資金

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新（6696）8日代子公司Belite Bio, Inc宣布，再獲國際大型基金挹注1,500萬美元（約新台幣4.5億元），以每股65美元發行1股美國存託股票（ADS）及1單位權證（Warrants），每單位權證得以履約價格65美元認購1股美國存託股票，此增資款將充實營運資金及用於一般公司用途。

仁新指出，該國際大型基金管理之資產規模約320億美元，位居全球百大避險基金。此次增資價格及權證履約價格，以高於Belite過去30個營業日之成交量加權平均價格（VWAP）發行，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外1,500萬美元之資金。此次增資不僅進一步強化資本結構，更充分顯示LBS 008的卓越潛力與國際資本市場對其價值的高度肯定。

目前LBS-008正同時開展兩項針對斯特格病變（STGD1）之臨床試驗，其中臨床三期試驗DRAGON已完成收案，並於2025年2月公布期中分析結果，預計2025年第4季完成試驗（包括三個月追蹤期）；臨床一b、二/三期試驗DRAGON II則已在日本完成第一b期部分之6位受試者收案及評估，第二/三期部分截至2025年5月已完成16位受試者收案；而針對晚期乾性黃斑部病變之臨床三期試驗，已於2025年7月完成500位受試者收案。

仁新表示，LBS 008臨床試驗進展順利，已達成多項重要里程碑，公司亦將持續與各國監管機構保持良好溝通，同時吸引更多國際資本關注，以搶攻全球首款治療STGD1與GA之口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步，盼儘早嘉惠更多患者留住寶貴視力，並創造股東利益最大化。

權證 增資 美國

延伸閱讀

台積電、聯發科 四檔放電

弘塑、亞翔 瞄準逾三個月

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

桃園市健康管理計畫好禮獎不完 最大獎抽百萬汽車

相關新聞

對等關稅生效 傳產輸美大傷 機械、輪胎等業者紛紛減班休息

美國對台灣暫時性關稅20%已於7日生效，由於較競爭對手日韓稅率還高，傳產包括機械及工具機、輪胎等大型產業衝擊甚大，業者坦...

川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠可豁免。對此，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，整體來看，關稅對台灣半導...

仁新子公司再獲國際大型基金青睞 加碼1500萬美元資金

仁新（6696）8日代子公司Belite Bio, Inc宣布，再獲國際大型基金挹注1,500萬美元（約新台幣4.5億元...

半導體100%關稅 彭博：台灣經濟恐受創

彭博資訊經濟學家分析，美國總統川普威脅對半導體進口課徵100%關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口...

環境部挺企業 關稅衝擊 碳費可打兩折

環境部持續滾動式調整「高碳洩漏風險事業認定原則」，針對層次二，也就是「考量產業國際競爭力」部分也有初步雛形，目前規劃受影...

美國對等關稅明生效…鎖業估價格至少增4分之1 與匯率形成「雙殺」

美國總統川普的對等關稅將於台灣時間周四中午正式生效，以鎖業為例，至少增加四分之一的價格，業者直言「一定會影響銷售」，這類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。