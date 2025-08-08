川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠可豁免。對此，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，整體來看，關稅對台灣半導體的衝擊應是非常低的，而台灣中小型半導體廠商若不能往更先進的製程邁進，恐面臨更大的挑戰。他也認為川普關稅戰如同「招商大會」，當好幾兆資金投資美國勢必會發生排擠效應，成為影響各國經濟發展的關鍵。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，川普宣布對半導體課徵關稅100%，但由於台積電（2330）已在美國亞利桑那州設廠，所以台積電的關稅應非常低，基本上已經接近零關稅，當然不是台灣所有的半導體廠商都有在美國設廠，只是台積電的占比是最大的，因此也反映在7日的股市表現上。

林啟超表示，台灣的產業大致分為三部份，第一部分是傳統產業，已經開始適用20%對等關稅，第二部分是半導體，也就是台積電為主的企業，基本上不太會受到關稅的影響，第三部分是資訊通信科技（ICT），特別是台灣比重較高的伺服器，這一塊如何課稅就有待釐清，整體來看，關稅對台灣半導體的衝擊，應是非常低的。

由於台積電和幾家大型台廠本身在美國有投資、合作，開徵半導體100%關稅影響並不大，很多企業都符合豁免條件，但中小型半導體業者該如何因應挑戰？

林啟超表示，台灣中小型半導體廠商原先就面臨中國大陸成熟製程半導體產能大量開出、殺價競爭的壓力，就如同過去的太陽能、面板產業，接下來成熟製程也會面臨產能過剩，如今加上川普關稅，情況更是雪上加霜，因此台灣中小型半導體廠商若不能往更先進的製程邁進，看Intel的下場就知道，最後恐怕連訂單都失去，未來也將面臨更大的挑戰。

林啟超分析，川普的關稅戰就如同一場「招商大會」，重點在於大採購、大投資，各國紛紛喊話要投資美國多少錢，就像馬來西亞承諾未來十年內，向美國進行價值700億美元的跨境投資，日韓、歐盟的投資金額只高不低，這些金額都是歷史新高，但好幾兆資金投資美國勢必會發生排擠效應，這也是影響各國經濟發展的關鍵。