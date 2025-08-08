伸興營收／歐洲縫紉機拉貨力道強勁 上半年每股純益2.02元

伸興工業（1558）公布上半年合併財報，受惠歐洲縫紉機拉貨力道強勁，合併營收42.24億元、年增9.2%，但因新台幣匯率急升影響，稅後純益1.34億元、年減41.9%，每股稅後純益2.02元。

伸興第2季合併營收21.80億元、年增5.7%，營業毛利5.86億元，營業利益2.19億元，因新台幣匯率升值因素影響，認列業外兌匯損失，使得稅後純益0.51億元、年減62.5%，每股稅後純益0.77元。

伸興同時公告7月合併營收7.49億元，月增3.5%、年減7.5%；累計前七月合併營收49.73億元、年增6.3%。

伸興表示，第2季主要受惠於縫紉機產品在歐洲市場需求明顯回溫，以及美國市場持續穩定出貨，堆疊公司旗下越南廠的產能稼動率維持高水準，加上落實成本費用嚴控、生產效率精進的策略，中和公司受匯率升值因素的影響。

另外，子公司宇隆憑藉高精密零組件加工與整合能力，穩定貢獻營收及獲利，成為集團營運的重要成長引擎之一，也展現集團本業體質的穩健與靈活調整的企業韌性。

伸興進一步表示，儘管整體營收仍因新台幣兌美元匯率波動影響，但從訂單量來看，累計前七月家用縫紉機出貨量已較去年同期成長，特別在歐洲市場的大型零售通路需求，更於庫存回到健康水位後，加大拉貨力道，帶動本業縫紉機銷售動能上揚。

展望下半年，伸興維持審慎看法，表示將持續深化縫紉機本業技術與中高階機種及商用機布局，同時子公司宇隆正在推進高階製造轉型布局，加速導入智慧工廠、人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等前瞻應用場景。

而宇隆自有品牌TUF ONE行星減速機出貨動能逐步擴大，並朝人形機器人與e-VTOL等新興應用延伸，搶攻AI與智慧製造浪潮下的商機，預期集團下半年營運有機會優於上半年。