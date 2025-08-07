環境部挺企業 關稅衝擊 碳費可打兩折

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部持續滾動式調整「高碳洩漏風險事業認定原則」，針對層次二，也就是「考量產業國際競爭力」部分也有初步雛形，目前規劃受影響產品（例如關稅或傾銷）若占事業生產總額五成以上，就可適用高碳洩漏風險事業，即碳費可打兩折。

碳費徵收機制設計「高碳洩漏風險事業係數」，作為過渡期配套措施。在層次二「考量產業國際競爭力」中，設計兩大樣態，包括樣態一「高成本導致洩漏風險」，包括特定年度依一般費率計算之費額占該法人毛利率一定比例以上、或是特定年度營業毛利為負值。

環境部官員解釋，營業毛利為負值較為明確，但是「一定比例」仍在討論。

樣態二則是「國際競爭弱勢」，主要針對產品為財政部反傾銷及平衡稅措施現行課徵項目，這些產品必須有經財政部公告核定課徵反傾銷稅之相關證明文件，同時也要證明應繳費年度主要生產產品產值占事業生產總額50％以上之相關資料。

另外官員透露，美國對等關稅受影響品項也會放在這個項目中，但具體量化指標仍在規劃中。

舉例來說，半導體大廠沒有赴美設廠，導致產品必須要被加徵關稅，當這項產品產值占事業生產總額五成以上，同時全廠有申請自主減量計畫且經環境部審核通過，就可以適用高碳洩漏風險事業。

