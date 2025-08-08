聽新聞
半導體100%關稅 彭博：台灣經濟恐受創

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

彭博資訊經濟學家分析，美國總統川普威脅對半導體進口課徵100%關稅，可能對台灣經濟造成重大打擊，因為台灣高度依賴晶片出口，外銷晶片是台灣貿易與製造業的關鍵驅動力。

彭博經濟學家說，目前川普晶片關稅的細節仍相當稀少，不確定因素還很多，但根據美國4月11日公布的更新版半導體對等關稅豁免清單，預料將適用於眾多晶片與電子產品，例如個人電腦（PC）與智慧手機；這些產品去年占台灣對美出口總額的60%以上。

基於龐大不確定性，彭博經濟學家以25%的半導體稅率，評估對台灣經貿展望的潛在影響。這25%假設根據為在100%晶片關稅下，台灣有75%產品豁免，其餘25%被課100%關稅，那麼美國對台灣輸美商品課徵的有效關稅稅率，將從目前的9.2%上升至25.1%，遠高於去年的平均0.9%。

彭博經濟學家以25%關稅且無豁免為基準情境，推算如此的關稅水準將使未來五年的台灣對美晶片出口，減少超過50%，若稅率從25%提高至100%，剩餘的晶片出口將再減半，台灣整體對美晶片出口減幅約達75%。

若只有25%台灣輸美晶片適用100%關稅，其餘75%可豁免，則台灣對美整體晶片出口將減少20%，對美整體出口下滑12%，中期可能拖累台灣國內生產毛額（GDP）約1%。

雖然台灣目前貿易地位與未來有望部分豁免美國晶片關稅的情境之間，仍有巨大差距，但彭博經濟學家預測，台灣對美出口可能減少34%，對GDP的潛在衝擊可能多達2.5%。

另外川普晶片關稅實施時間也很關鍵。若延後生效，企業可能會提前出貨、備貨，或許能暫時提振第3季台灣GDP的表現。

晶片 關稅 彭博

