對等關稅生效 傳產輸美大傷 機械、輪胎等業者紛紛減班休息

美國對台灣暫時性關稅20%已於7日生效，由於較競爭對手日韓稅率還高，傳產包括機械及工具機、輪胎等大型產業衝擊甚大，業者坦言，近期相關對美出口訂單已陷入停滯，產業只能減班休息，等待救援。

因應美國對等關稅生效，包括台灣在內多個國家努力遊說避開重稅未果，出口挑戰加劇。美國整體進口關稅稅率將飆升至近百年來最高，無異於宣告全球貿易進入全新時代。

美國關稅稅率走勢 圖／經濟日報提供

台灣機械公會理事長莊大立昨（7）日表示，市場觀望氣氛濃厚，廠商接單陷入停滯，業界普遍的心態是「先讓子彈飛一下」，再來和客戶重啟談判。

據了解，由於接不到訂單，目前有愈來愈多中小型工具機廠「做四休三」；而今年9月中在德國漢諾威舉行的歐洲工具機展（EMO），許多知名大廠也陸續傳出將不參展，或是改採與代理商合作「In House Show」的方式，以節省成本。

莊大立表示，第4季是工具機業的傳統淡季，業界現在只能期盼歐洲工具機展能夠帶動買氣，不過，台灣工具機主要出口市場之一的土耳其，最近被中國大陸競爭對手「倒貨」，對台灣工具機出口又造成一股壓力。

傳動系統製造廠和大集團董事長沈國榮表示，美國對台關稅確定之後，目前已陸續和客戶談妥產品漲價，並陸續調整出貨排程，預計半個月後就會明朗；至於工具機部分，美國市場占高峰的出口比重僅約3%，未來將轉攻韓國及東南亞市場，以彌補流失的業績。

彰化縣輪胎大廠建大輪胎公司總裁楊銀明說，面對大陸、日韓的競爭，這樣的關稅對台灣銷美汽車輪胎壓力很大，希望政府能把關稅再談降，而且現今也已感受到美國消費市場開始縮手，景氣已趨保守。

楊銀明說，目前汽車輪胎受關稅影響較大，因為美國有自製汽車輪胎，而日韓對等關稅15%，比台灣還低，讓台灣輪胎業界的國際競爭壓力不小。最近美方的訂單量已縮手約三成，就連台灣消費者最近對於汽車的買氣也停滯了。

（記者宋健生、邱馨儀、編譯季晶晶、陳律安）