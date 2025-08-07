因應美國關稅衝擊 輸銀貿易融資利息減碼7日開始受理申請

美國總統川普宣布，8月7日起將對台灣輸美商品加徵暫時性關稅20%，為因應美國關稅衝擊，立法院於同年7月通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院並提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，透過提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場等面向；其中財政部推出的「金融支持措施」，提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」二項措施，已於7日開始受理廠商申請。

此次輸出入銀行擔任財政部金融支持措施的執行單位，已與27家金融機構完成簽約共同辦理貿易融資利息減碼(收)措施，先前已陸續於台北、新竹、台中、台南及高雄等地辦理對廠商及金融機構的說明會，宣導貿易融資利息減碼(收)及輸出保險費用減免兩項支持措施及相關規劃。為達從速、從簡推動原則，輸出入銀行特建置網路服務平臺，提供簽約辦理之承貸金融機構就其受理廠商之案件，於該平臺辦理利息減碼(收)登記及額度控管等作業，並於8月7日同步開放承貸金融機構使用。輸出入銀行期透過金融支持措施協助廠商減輕資金成本負擔及降低開發新市場與新客戶的風險，助益產業因應挑戰與衝擊。

財政部提供的兩項金融支持措施包括：

1.貿易融資利息減碼(收)：針對具備出口美國外銷實績或其關連產業且其票、債信及營運情形正常，受美國關稅影響達一定條件之廠商，對於其在金融機構之貿易融資貸款的貸放年利率減碼1%，每家廠商利息減收上限新台幣100萬元；符合中小企業定義的廠商年利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限新台幣120萬元。

2.輸出保險費用減免：針對具備出口美國外銷實績或其關聯產業或受美國關稅影響之廠商，提供輸出保險的費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，故廠商可善用此輸出保險機制降低貿易風險，積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球的競爭力。

輸出入銀行指出，歡迎符合資格的廠商善加運用政府所推動的支持方案，其中貿易融資利息減碼(收)措施，廠商可就近向提供其貿易融資額度之金融機構洽詢與申請，輸出入銀行提供0800-819-688的專線諮詢服務，並在其網站提供完整資訊，請各界參考運用。