國海輝固獲森崴3-2風場合約 估第4季完成場址調查

中央社／ 台北7日電

國海輝固今天宣布，承攬森崴能源於離岸風電區塊開發3-2期700MW又德離岸風場場址調查合約，將提供全方位大地工程服務，以支援位於台灣西部海域的又德離岸風場開發，該項作業現已正式展開，預計今年第4季完成。

輝固亞太區業務總監沙賈漢（Shalu Shajahan）透過新聞稿表示，很榮幸與森崴能源攜手合作，參與又德離岸風場專案，此次合作展現森崴能源對國海輝固自2016年以來，在台灣離岸風電領域深耕所累積成果與專業能力的高度信任。

國海輝固董事長蔡明格表示，公司藉由通過ISO認證的本土實驗室，將提供整合的高品質服務，此里程碑鞏固國海輝固對於加強台灣本地離岸風電實力的承諾，也將持續推動長期合作，支援台灣能源轉型。

國海輝固所屬本國籍工作船太平洋犀鳥號（PacificHornbill）為DP2動態定位船舶，由國際海洋（IOVTEC）負責管理，搭載先進的C30海事大地工程鑽機系統，以及國海輝固專利的 WISON MkVEcoDrive下孔原位測試和取樣系統。

國海輝固指出，該船舶亦配備多項專業海床土壤地質設備，包括SEACALF MkV Deep Drive，可於海床及下孔模式下持續獲取高品質的大地工程數據。

