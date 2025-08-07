快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

聽新聞
0:00 / 0:00

台驊總經理顏益財：半導體、AI業績旺9月 航空貨運看漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球海空運變化多端，台驊（2636）總經理顏益財表示，海運業在減班後，9月有望止跌回穩；航空貨運表現則比較旺，半導體、AI業績旺，電商貨開始回流，再加上跨大西洋航線的「西向」運價會有所成長，9月航空貨運看漲。

顏益財分析，全球海運市場的結構改變，船公司不願意再虧錢做生意，只要運價在成本線以下，海運業者都不想投太大的運力，有助於運價回穩，也因為全球供應鏈物流移轉，東南亞市場運量回升，亞洲往北美的運價有望止跌回穩。

航空貨運市場表現會比海運市場更旺，尤其，美國對等關稅問題，把全球的供應鏈推往越南河內等地區，電子業的需求旺，9月航空貨運價格勢必調漲。

目前美國對各國的等關稅即將告一段落，中國大陸電商經營模式改變，改用大宗貨包裹出貨，集貨到美國去分拆，認為電商貨量會慢慢恢復，而AI和伺服器需求還是很大，空運接下來9月運價會漲價。

電商 美國 止跌

延伸閱讀

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

美調高關稅政策生效 經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

相關新聞

美國對等關稅明生效…鎖業估價格至少增4分之1 與匯率形成「雙殺」

美國總統川普的對等關稅將於台灣時間周四中午正式生效，以鎖業為例，至少增加四分之一的價格，業者直言「一定會影響銷售」，這類...

美將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅 經濟部回應了

美國總統川普宣布將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅，並提到台積電在美投資金額為2000億美元，經濟部表示，相關發展有待...

川普宣布半導體關稅…會計師：細節仍不明 廠商須再密切觀察

美國總統川普在美東時間6日公布新的半導體關稅政策，宣告將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵約10...

台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

美國對等關稅8月7日上路，綜合台塑四寶看法，認為市場不確定性趨緩，有利需求逐漸恢復，全球貿易回到正軌，加上新台幣匯率回穩...

美將對半導體課徵100%關稅 安永籲注意232條款風險

美國總統川普宣布，所有未在美國生產的晶片與半導體產品，將面臨高達100%的關稅。安永聯合會計師事務所提醒，這波關稅政策雖...

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

美國對台灣暫時性關稅20%於美東時間7日起實施，商總理事長許舒博今天表示，希望政府爭取台灣稅率降至與日韓相同；美國對等關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。