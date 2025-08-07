台驊總經理顏益財：半導體、AI業績旺9月 航空貨運看漲

全球海空運變化多端，台驊（2636）總經理顏益財表示，海運業在減班後，9月有望止跌回穩；航空貨運表現則比較旺，半導體、AI業績旺，電商貨開始回流，再加上跨大西洋航線的「西向」運價會有所成長，9月航空貨運看漲。

顏益財分析，全球海運市場的結構改變，船公司不願意再虧錢做生意，只要運價在成本線以下，海運業者都不想投太大的運力，有助於運價回穩，也因為全球供應鏈物流移轉，東南亞市場運量回升，亞洲往北美的運價有望止跌回穩。

航空貨運市場表現會比海運市場更旺，尤其，美國對等關稅問題，把全球的供應鏈推往越南河內等地區，電子業的需求旺，9月航空貨運價格勢必調漲。

目前美國對各國的等關稅即將告一段落，中國大陸電商經營模式改變，改用大宗貨包裹出貨，集貨到美國去分拆，認為電商貨量會慢慢恢復，而AI和伺服器需求還是很大，空運接下來9月運價會漲價。