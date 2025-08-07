財政部：慎防假公益真詐財 勿信彩券報牌

財政部國庫署今天表示，網路詐騙技術及手法不斷演變，不肖人士假借彩券報牌，誘使民眾加入群組或偽冒公益彩券投注網站進行詐騙，恐造成個資外洩及財物損失，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信不明資訊，以免受騙。

財政部國庫署今天下午舉行記者會，揭露常見的彩券詐騙手法多以「免費入群」、「獎號分享」、「連中多期」等話術，吸引民眾加入Facebook社團或LINE群組，不過，公益彩券開獎所使用的設備是由世界彩券協會（WLA）認證的專業開獎機製造商生產，開獎結果完全隨機，無法事先得知，且開獎現場均有獨立公正人士見證，以確保公益彩券公信力。

財政部國庫署表示，公益彩券目前並未開放線上投注，如遇網路廣告以「加入會員」、「儲值購買」等方式購買公益彩券就是有詐，請民眾提高警覺，切勿貿然交易。

財政部國庫署提醒，網路詐騙手法日新月異，民眾如遇疑似公益彩券詐騙情事，可透過致電台灣彩券客服專線、165反詐騙專線，或運用數發部「網路詐騙通報查詢網」即時通報及查詢進行查證及通報。

財政部國庫署表示，財政部將持續與數發部等相關部會合作，積極打擊網路詐騙行為，並督導公益彩券發行機構加強反詐騙宣導，以維護民眾權益。