美國對等關稅明生效…鎖業估價格至少增4分之1 與匯率形成「雙殺」

美國總統川普的對等關稅將於台灣時間周四中午正式生效，以鎖業為例，至少增加四分之一的價格，業者直言「一定會影響銷售」，這類產品屬於耐久財，相較民生必需用品，可能會被犧牲掉。

寬豐工業董事長、台灣鎖業暨五金發展協會副理事長何希晧表示，鎖是屬於耐久財，可以用很久，台灣鎖業還是以中小企業製造商為主，她分析，未來出口到美國，除了原有的5.5至6%關稅，再加上川普說的20%，等於增加4分之1的價格，一定會影響銷售。

何說，也會遇到2種狀況，一是顧客一定會殺價，二是即便不殺價，也會因為價格高，消費緊縮，例如像民生必需品如衣服或鞋子，越南是製造大國，就可能會漲價，消費者手上的錢就這麼多，耐久財可能會被犧牲掉，台灣訂單就會變少，營收受影響。

何希晧指出，還有匯率問題，跟關稅一起變成「雙殺」，台灣是亞洲幣值短期內升值幅度最大的，匯率升值，競爭性就會掉下來，除非是出口到歐洲，影響才會小一點。受關稅影響，除了是商品自身的競爭性比較大，就還有定價空間，若是較具創意性的商品，消費者就會想延後購買。

另外，何希晧也點出，根據台灣第二季的出口成長資料統計，數字有成長，但這是很多客人因為關稅的不確定性有預期心理，選擇提早備貨，這是否算真正的成長，還要觀察後面2季的數字，是不是還會這麼好。

經發局表示，新北市有26萬家廠商，大部分以中小企業為主，受影響產業，包括電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠製造業等，總計約2.2萬家，在整個受衝擊的銷售額部分預估約4100億元。面對美國對台關稅政策的挑戰，新北市政府4月即啟動「四大行動方案」，全力協助在地企業因應衝擊、穩定營運。

方案包含成立3大「關稅因應專案小組」，加碼開拓多元市場，辦理市場分析與法規課程，提供「信保貸款利息補貼」等，穩定企業營運動能。