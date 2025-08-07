因應對等關稅 經部加碼補助研發轉型今天起收件

美國對台灣暫時性關稅20%開始實施，為協助產業提升競爭力，經濟部表示，出口供應鏈支持方案今天起開放收件，包含外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款、研發轉型補助和爭取海外訂單等，加碼補助產業研發轉型。

美國對台灣課徵暫時性關稅20%，於美東時間7日起實施，行政院長卓榮泰今天指示，在韌性特別預算通過之前，各部會先以移緩濟急方式，給予受衝擊產業必要支持，產業支持方案今天起開放申請。

經濟部今天透過臉書發文表示，出口供應鏈支持方案今天起開放收件，為幫助產業提升競爭力，研發轉型補助再加碼，包含外銷貸款優惠保證加碼60億元、中小微企業貸款加碼50億元、研發轉型補助加碼250億元和爭取海外訂單加碼100億元。

外銷貸款優惠保證加碼方面，經濟部表示，營業額較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月的平均減少10%者，都可以來申請。中小微企業保證額度每家6000萬元、保證成數9.5成，並加碼減免保證手續費最長2年；非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8至9成，以金融支持產業外銷。

經濟部指出，中小微企業貸款加碼，提供營業額較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月的平均減少10%者申請。提供中小微企業利率最高2.22%，貸款額度最高3500萬元；貸款250萬元內提供每家業者1.5%的利率減碼，為期6個月，且提供最低9成的信用保證，貸款100萬元內保證成數一律10成。

研發轉型補助部分，經濟部表示，提供雙軸轉型、技術加值、跨域整合及行銷布局等，包含低碳化、智慧化新設備或新產品；以新工法與材料開發的高精密、高品質產品；以跨域知識和技術，打造具地方特色創新的產品；新產品認驗證、推廣展示及通路布局等。

經濟部說明，個案補助（限中小企業）每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元。另外，加碼全新設備購置費編列上限40%，用於購置全新研發、檢測及生產等相關設備，鼓勵企業技術升級，維持國際競爭力。

為協助業者布局全球，開拓多元市場，經濟部表示，提供受美國關稅政策影響的廠商補助，單一企業每家最高500萬元，多家聯合申請最高2000萬元，補助標的包含新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等。