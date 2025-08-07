前進台大校園攬才 太陽光電招募新血、緯創軟體求才若渴

在AI與數位浪潮快速變革的時代，企業對新鮮人即戰力的期待也正悄然升級，為協助學校深化產學連結、強化學生就職力，1111人力銀行「職涯發展暨企業徵才列車」於7日13:30開進了臺灣大學校園，現場企業徵才說明講座，包括「太陽光電能源科技」、「緯創軟體（4953）」紛紛釋出維修技術電廠管理工程師、國內業務副理／儲備幹部、案場監工／機電設計、AI全端工程師、半導體業PowerBI資料分析師、資深JAVA開發工程師等職缺，熱情招手新鮮人，現場氣氛十分熱絡，許多求職者把握機會向企業詢問職缺內容。

「綠電及再生能源」是政府六大核心戰略產業關鍵一環，全球市場持續成長，2024年新增裝機預計超過520GW，台灣產值穩定成長，2023年達2,136億元。著眼於綠能革命，未來需要更多推動能源轉型的關鍵人才，包括技術、工程、業務、管理等多元領域，因此ESG永續管理、綠色金融等新興領域，也成為Z世代新鮮人的求職首選。「太陽光電能源科技」薪資水平較傳統產業高出1.2-1.4倍、年薪平均達15-16個月以上，還有多元獎金制度與完善進修補助，產業前景可期。

現場求職人潮絡繹不絕，還有不少報名者是為了「入職AI實用課程」而來，由資深講師鄭緯筌分享講解AI在職場與求職上的應用，教導如何使用Prompt打造專屬知識模板，包括職場應用（回信、會議、報告輔助），以及打造個人品牌（履歷、作品集、面試亮點），助攻課後生成AI成果檔案，累積求職能量。

協助應屆畢業生銜接職場，迎戰AI時代，現場示範1111「AI小精靈」介面說明，24小時在線，重要訊息不會漏接，是履歷優化最佳工具。而目前正值畢業求職季，根據1111人力銀行「2025新鮮人就業意向調查」調查顯示，今年新鮮人的期望薪資來到 37,745 元，相較去年35,972 元，明顯高出1,773元，創下六年來新高，這意味著迎戰缺工時代，企業若想搶得人才，勢必得在薪資條件上投入更多成本，才能吸引新世代勞動力。其中有87.2%受訪新鮮人認為，頂著名校畢業光環在求職過程中確實有幫助，26.1%認為幫助很大以及61.1%有些幫助；不過也有12.8%直言毫無幫助。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，目前是畢業求職季，祭出高薪最容易打動求職者，而新鮮人對於網路及社群媒體依賴性高，也因此更容易掉入求職詐騙陷阱，建議在找工作過程中，看到高薪、免面試、在家工作、看影片打字滑手機就能賺錢、不限學歷18歲以上即可、名額有限馬上私訊等徵才訊息，一定要特別提高警覺，很可能是網路詐騙職缺使用的「特定話術」，這些用語看似誘人，其實充滿陷阱，建議還是使用人力銀行求職網，至少可以初步過濾不明可疑職缺，對新鮮人多一層保障。