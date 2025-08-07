仲量聯行：菲律賓迅速成為亞太區受矚目的海外設廠新選擇

隨著全球製造版圖重組與企業加速轉型，菲律賓正迅速成為亞太區備受矚目的海外設廠新選擇。仲量聯行與菲律賓最大的工業園區開發商Aboitiz InfraCapital 經濟地產舉辦「製造業新布局：菲律賓投資設廠、稅務及金融環境解析」論壇，剖析菲律賓製造基地的最新政策、基礎設施與稅務優勢，協助台灣企業強化全球營運布局。

論壇將邀請菲律賓經濟特區管理局（PEZA）及菲律賓台北貿易暨投資中心（PTIC）出席，針對工業製造業說明租稅減免及各項投資優惠；Aboitiz InfraCapital 經濟地產將介紹其開發管理的數個經濟特區，這些園區具備完善的電力、水利、廢棄物管理相關設施，且已有約 24 家台灣企業進駐；仲量聯行則將分享如何協助企業進駐高規格經濟特區，實現穩健落地與營運效益最大化；亦邀請跨國稅務領域以及金融市場的專家講解跨境投資稅務方案。

仲量聯行觀察，菲律賓正逐漸成為台商布局海外的新熱點。先前白宮揭露擬對菲國課徵的稅率為19%，低於部分亞洲國家。政策面上，菲律賓公布多項外資友善政策，針對製造業、出口企業、部分科技業，已開放外資100% 持股。經濟特區亦提供四到七年的企業所得稅減免、進口設備免關稅等實質優惠。「外國投資法」修正案，也放寬外資限制，成為全球海外投資的新選擇，為台灣製造業的永續發展提供了重要戰略支點。