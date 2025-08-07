快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

仲量聯行：菲律賓迅速成為亞太區受矚目的海外設廠新選擇

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
Aboitiz InfraCapital 經濟地產商業策略副總裁 Monica Lorenzana Trajano (左) 和仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華 。圖／仲量聯行提供
Aboitiz InfraCapital 經濟地產商業策略副總裁 Monica Lorenzana Trajano (左) 和仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華 。圖／仲量聯行提供

隨著全球製造版圖重組與企業加速轉型，菲律賓正迅速成為亞太區備受矚目的海外設廠新選擇。仲量聯行與菲律賓最大的工業園區開發商Aboitiz InfraCapital 經濟地產舉辦「製造業新布局：菲律賓投資設廠、稅務及金融環境解析」論壇，剖析菲律賓製造基地的最新政策、基礎設施與稅務優勢，協助台灣企業強化全球營運布局。

論壇將邀請菲律賓經濟特區管理局（PEZA）及菲律賓台北貿易暨投資中心（PTIC）出席，針對工業製造業說明租稅減免及各項投資優惠；Aboitiz InfraCapital 經濟地產將介紹其開發管理的數個經濟特區，這些園區具備完善的電力、水利、廢棄物管理相關設施，且已有約 24 家台灣企業進駐；仲量聯行則將分享如何協助企業進駐高規格經濟特區，實現穩健落地與營運效益最大化；亦邀請跨國稅務領域以及金融市場的專家講解跨境投資稅務方案。

仲量聯行觀察，菲律賓正逐漸成為台商布局海外的新熱點。先前白宮揭露擬對菲國課徵的稅率為19%，低於部分亞洲國家。政策面上，菲律賓公布多項外資友善政策，針對製造業、出口企業、部分科技業，已開放外資100% 持股。經濟特區亦提供四到七年的企業所得稅減免、進口設備免關稅等實質優惠。「外國投資法」修正案，也放寬外資限制，成為全球海外投資的新選擇，為台灣製造業的永續發展提供了重要戰略支點。

菲律賓 製造業

延伸閱讀

影／航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

花式滑冰／李宇翔亞錦賽奪銀 積極備戰冬奧資格賽

菲律賓鋼鐵大王遭撕票！26歲女主謀黑歷史曝光 疑帶「3D頭套」逃亡

亞洲盃男籃／中華隊開紅盤 FIBA：老將新秀融合展現新氣象

相關新聞

美將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅 經濟部回應了

美國總統川普宣布將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅，並提到台積電在美投資金額為2000億美元，經濟部表示，相關發展有待...

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

美國對台灣暫時性關稅20%於美東時間7日起實施，商總理事長許舒博今天表示，希望政府爭取台灣稅率降至與日韓相同；美國對等關...

川普宣布半導體關稅…會計師：細節仍不明 廠商須再密切觀察

美國總統川普在美東時間6日公布新的半導體關稅政策，宣告將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵約10...

台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

美國對等關稅8月7日上路，綜合台塑四寶看法，認為市場不確定性趨緩，有利需求逐漸恢復，全球貿易回到正軌，加上新台幣匯率回穩...

美將對半導體課徵100%關稅 安永籲注意232條款風險

美國總統川普宣布，所有未在美國生產的晶片與半導體產品，將面臨高達100%的關稅。安永聯合會計師事務所提醒，這波關稅政策雖...

白話財經EP167｜川普關稅撼動全球貿易現況 台商應戰快步前進美國 德州成新焦點

美國川普政府的對台關稅稅率在8月1日放榜了，目前的暫時性關稅稅率是20％。跟4月份的32％比起來降低不少，但如果是跟亞洲鄰近的隔壁鄰居日本、韓國比較起來，台灣的關稅多了5％。 企業界哀鴻遍野，中小企業大嘆台灣要失去國際競爭力了；科技大廠包含台積電、電子五哥等科技大廠，則是加速了前進美國的腳步。 台灣最早去美國設廠的是台積電，他們2020年就已經先去美國亞利桑那州的鳳凰城，電子五哥則是在今年川普上任之後，加速前進美國，不過，電子五哥的選擇則以美國德州為主。 外貿協會8月14日將在美國德州達拉斯舉辦2025美國台灣形象展，台灣科技大廠，包括PC品牌廠宏碁、華碩、面板雙虎以及電子五哥，全都出席了這項展覽，就連很少參加展覽的鴻海也都參與其中。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳來談談今年美國台灣形象展為什麼這麼特別，可以吸引到這麼多台灣大廠參與。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。