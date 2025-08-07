川普宣布半導體關稅…會計師：細節仍不明 廠商須再密切觀察

美國總統川普在美東時間6日公布新的半導體關稅政策，宣告將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵約100%的關稅。會計師表示，目前川普尚未公布對半導體加徵100%關稅之正式行政命令，對豁免標準、課稅產品範圍（是否僅限晶片本身或涵蓋終端設備）、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間，廠商仍需密切關注相關規定。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易管理的普華商務法律事務所合夥律師李益甄說，本次政策公布除公布預期實施的稅率和豁免條件外，並沒有太多細節。例如先前232條款調查涵蓋範圍的半導體製造設備，及包含筆電、智慧型手機等半導體終端產品是否課稅，均未宣布；此外，對於豁免廠商的投資門檻、關稅如何計算，也有待白宮和美國海關及邊境保護局(CBP)發布進一步消息。

李益甄說，半導體關稅雖未公布具體開徵時間，但預計近期內就會上路。另外，232條款雖然是針對特定產品課徵，理論上對於不同國家會一體適用，不至於影響各國廠商間的競爭力；但日本、南韓先前均曾在貿易協議中向美國爭取半導體、藥品適用最惠國待遇，歐盟的對等關稅也有15%的封頂稅率，則美國是否給予個別國家稅率優惠，仍有待密切觀察。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫指出，除台積電外，其他主要晶片製造國如南韓、日本以及歐盟的半導體企業，部分也早已啟動或宣布美國投資計畫，例如南韓三星（Samsung）已在德州興建先進製程晶圓廠、荷蘭恩智浦（NXP Semiconductors）已在德州及亞利桑那州設有晶圓廠，可不受加徵100%半導體關稅影響。然而，目前川普尚未公布對半導體加徵100%關稅之正式行政命令，對豁免標準、課稅產品範圍（是否僅限晶片本身或涵蓋終端設備）、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間，廠商仍需密切關注相關規定。

安永聯合會計師事務所認為，川普針對半導體關稅目前尚未公布相關細節，且如進口商、設廠公司，或是執行設廠的廠商，未來可能還要向美國海關申請新的解釋函令，才能明確設廠機器設備的關稅稅率是否適用免稅或個案核准。安永提醒，企業若未能成功申請免稅或取得個案核准，須留意進口機器設備在232條款下仍要面對100%關稅衝擊，應及早盤點供應鏈風險並預作因應規畫。