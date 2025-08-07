快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

川普宣布半導體關稅…會計師：細節仍不明 廠商須再密切觀察

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
美國總統川普在美東時間6日公布新的半導體關稅政策。 （歐新社）
美國總統川普在美東時間6日公布新的半導體關稅政策。 （歐新社）

美國總統川普在美東時間6日公布新的半導體關稅政策，宣告將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵約100%的關稅。會計師表示，目前川普尚未公布對半導體加徵100%關稅之正式行政命令，對豁免標準、課稅產品範圍（是否僅限晶片本身或涵蓋終端設備）、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間，廠商仍需密切關注相關規定。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易管理的普華商務法律事務所合夥律師李益甄說，本次政策公布除公布預期實施的稅率和豁免條件外，並沒有太多細節。例如先前232條款調查涵蓋範圍的半導體製造設備，及包含筆電、智慧型手機等半導體終端產品是否課稅，均未宣布；此外，對於豁免廠商的投資門檻、關稅如何計算，也有待白宮和美國海關及邊境保護局(CBP)發布進一步消息。

李益甄說，半導體關稅雖未公布具體開徵時間，但預計近期內就會上路。另外，232條款雖然是針對特定產品課徵，理論上對於不同國家會一體適用，不至於影響各國廠商間的競爭力；但日本、南韓先前均曾在貿易協議中向美國爭取半導體、藥品適用最惠國待遇，歐盟的對等關稅也有15%的封頂稅率，則美國是否給予個別國家稅率優惠，仍有待密切觀察。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫指出，除台積電外，其他主要晶片製造國如南韓、日本以及歐盟的半導體企業，部分也早已啟動或宣布美國投資計畫，例如南韓三星（Samsung）已在德州興建先進製程晶圓廠、荷蘭恩智浦（NXP Semiconductors）已在德州及亞利桑那州設有晶圓廠，可不受加徵100%半導體關稅影響。然而，目前川普尚未公布對半導體加徵100%關稅之正式行政命令，對豁免標準、課稅產品範圍（是否僅限晶片本身或涵蓋終端設備）、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間，廠商仍需密切關注相關規定。

安永聯合會計師事務所認為，川普針對半導體關稅目前尚未公布相關細節，且如進口商、設廠公司，或是執行設廠的廠商，未來可能還要向美國海關申請新的解釋函令，才能明確設廠機器設備的關稅稅率是否適用免稅或個案核准。安永提醒，企業若未能成功申請免稅或取得個案核准，須留意進口機器設備在232條款下仍要面對100%關稅衝擊，應及早盤點供應鏈風險並預作因應規畫。

美國 關稅 半導體

延伸閱讀

川普與普亭會面！美俄峰會「雙普會」將登場 克宮證實曝時間點

川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞

美調高關稅政策生效 經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

相關新聞

美將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅 經濟部回應了

美國總統川普宣布將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅，並提到台積電在美投資金額為2000億美元，經濟部表示，相關發展有待...

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

美國對台灣暫時性關稅20%於美東時間7日起實施，商總理事長許舒博今天表示，希望政府爭取台灣稅率降至與日韓相同；美國對等關...

川普宣布半導體關稅…會計師：細節仍不明 廠商須再密切觀察

美國總統川普在美東時間6日公布新的半導體關稅政策，宣告將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵約10...

台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

美國對等關稅8月7日上路，綜合台塑四寶看法，認為市場不確定性趨緩，有利需求逐漸恢復，全球貿易回到正軌，加上新台幣匯率回穩...

美將對半導體課徵100%關稅 安永籲注意232條款風險

美國總統川普宣布，所有未在美國生產的晶片與半導體產品，將面臨高達100%的關稅。安永聯合會計師事務所提醒，這波關稅政策雖...

白話財經EP167｜川普關稅撼動全球貿易現況 台商應戰快步前進美國 德州成新焦點

美國川普政府的對台關稅稅率在8月1日放榜了，目前的暫時性關稅稅率是20％。跟4月份的32％比起來降低不少，但如果是跟亞洲鄰近的隔壁鄰居日本、韓國比較起來，台灣的關稅多了5％。 企業界哀鴻遍野，中小企業大嘆台灣要失去國際競爭力了；科技大廠包含台積電、電子五哥等科技大廠，則是加速了前進美國的腳步。 台灣最早去美國設廠的是台積電，他們2020年就已經先去美國亞利桑那州的鳳凰城，電子五哥則是在今年川普上任之後，加速前進美國，不過，電子五哥的選擇則以美國德州為主。 外貿協會8月14日將在美國德州達拉斯舉辦2025美國台灣形象展，台灣科技大廠，包括PC品牌廠宏碁、華碩、面板雙虎以及電子五哥，全都出席了這項展覽，就連很少參加展覽的鴻海也都參與其中。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳來談談今年美國台灣形象展為什麼這麼特別，可以吸引到這麼多台灣大廠參與。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。