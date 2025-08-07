美將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅 經濟部回應了

美國總統川普宣布將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅，並提到台積電在美投資金額為2000億美元，經濟部表示，相關發展有待觀察，但預做多元準備。

經濟部表示，目前美方尚未公布具體政策內容與實施細節，相關發展仍有待觀察，政府將持續關注，同時與國內業者保持即時聯繫，預作多元應對準備，以因應未來可能出現的各項挑戰。

經濟部也說，台美在半導體及高科技領域的產業鏈向來具有高度互補性，雙方合作緊密、互利共榮；台灣企業長期服務美系客戶發展及生產高值產品，為美國供應鏈韌性發揮重要角色。