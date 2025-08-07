美將對半導體課徵100%關稅 安永籲注意232條款風險

美國總統川普宣布，所有未在美國生產的晶片與半導體產品，將面臨高達100%的關稅。安永聯合會計師事務所提醒，這波關稅政策雖已定調，實際執行細節仍未明朗，企業若未及早盤點供應鏈風險，進口機器設備可能仍會遭課重稅，衝擊恐怕不只晶片本身。

安永分析，若企業計畫赴美設廠，即便名義上為「設廠公司」或「執行設廠廠商」，仍可能面臨適用關稅的模糊地帶，未來可能須主動向美國海關申請「新的解釋函令」，才能釐清設廠所需機器設備是否適用免稅或需個案審查。

安永建議，台灣企業應密切關注美國政策發展，並即早啟動供應鏈風險盤點與因應規劃，包括確認設備進口管道、審視設廠時程與地點安排，才能避免因政策細節不明導致突如其來的稅負壓力。