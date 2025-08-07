台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

美國對等關稅8月7日上路，綜合台塑四寶看法，認為市場不確定性趨緩，有利需求逐漸恢復，全球貿易回到正軌，加上新台幣匯率回穩，台化董事長洪福源直言，「石化業營運困境仍在，但往好的方向發展。」

台塑分析，美國對等關稅上路，台灣暫時稅率為20%，高於日、韓的15%。台塑的液碱每年銷往美國西岸約16萬噸，未來擬分散銷售至澳洲及東南亞市場，降低美國西岸銷售量，且持續與客戶協商分攤關稅，預估影響輕微。

另外，台塑的高吸水性樹脂（SAP）出口美國為對等關稅豁免清單，台灣SAP出口美國關稅4.2%，與日本、印尼、新加坡、泰國相同，遠低於中國的29.2%及韓國的21.84%，有利台塑SAP出口到美國；其他產品因銷售美國數量少，並無影響。

整體而言，台塑認為，對等關稅不確定性趨緩，有利需求逐漸恢復，全球貿易步入正軌。

台化董事長洪福源認為，美國關稅談判模式底定，主要國家歐盟、日本、韓國及東南亞若干國家，與美國談定或談妥架構，這些談妥的稅率多介於15%至20%。白宮4日也表示「關稅不確定時期已經過去」，市場不再無所適從，商業活動有了底氣。

洪福源認為，雖然石化業營運困境仍在，但往好的方向發展。除了關稅不確定因素趨緩，新台幣匯率不再無限升值，加上中國為了改善內捲，7月初決定「治理企業無序競爭，推動落後產能有序退出」，同時修訂1993年公布的「反不正當競爭法」，規範不正當的價格競爭，有助市場競爭回復理性。

南亞因為有電子材料護體，為台塑四寶中營運近況最佳。南亞今天表示，由於電子產品與應用升級換代，改善消費電子市況，且AI伺服器、AI PC、高階交換機與數據中心需求，帶動中高階材料訂單提升，樂觀預估第3季營收較第2季增加。

台塑化分析國際油價，認為雖然近期油價較為弱勢，但川普揚言8月8日針對購買俄羅斯石油的國家課徵2級關稅；若只針對印度課徵，市場預估可能導致每日150萬桶的俄羅斯原油供給中斷，為油價提供下檔支撐。