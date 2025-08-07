台驊：海運價格持穩 空運9月價格喊漲

台驊上半年稅後淨利為6.22億元，每股盈餘（EPS）4.54元，受惠股利收入、匯損影響不大，展望下半年，總經理顏益財表示，海運價格會持穩，從美國出貨的「西向」運價會成長，空運受惠電商貨回溫、AI需求大，9月運價會漲。

面對全球運價回檔、市場需求放緩等挑戰，台驊仍繳出穩健財報，上半年合併營收新台幣112.43億元，年減2.17%；歸屬母公司稅後淨利為6.22億元，年減3.86%，每股盈餘（EPS）4.54元。

對於匯兌波動，台驊總經理顏益財表示，獲利來源多元，反映台驊獲利表現與運價波動並非高度連動；他說明，台驊最大市場來自於中國，上半年營運占比達64%，人民幣兌美元升值影響尚可，台灣占比為25%，加上有外幣資產，整體而言，匯損影響不大。

顏益財表示，台驊上半年來自長期持股的股利收入達2.79億元，占稅後淨利比重約44.8%，已成穩定獲利來源之一，以每股盈餘4.54元對照現階段股價，本益較同業明顯偏低，未來將持續深化多元投資與資產活化策略，強化營運效能與財務結構。

台驊董事會今天決議，114年上半年度盈餘不予分派，綜合考量營運資金調度、海外據點拓展、智慧物流平台升級，及潛在策略性投資規劃等資金需求，決定保留部分盈餘以支應相關資金安排，截至6月30日止，累積可供分配盈餘達41.49億元，未來將視全年營運成果與資金配置狀況，審慎評估是否於下半年盈餘分派一併納入上半年盈餘。

他指出，因應對等關稅，台驊近幾年往東南亞、東北亞、印度、中南美洲和美國布局，今年上半年已完成新加坡與印尼子公司設立，同時完成日本子公司THI Japan增資作業，持股比自51%提升至90%，將完善日韓市場與東協國家間的物流樞紐鏈結，台驊原本擬投資韓國Skymaster Express案，因雙方對交易條件未達共識，經評估後決議中止此案，但未來仍不排除合作機會。

台驊表示，未來會將持續以審慎原則推動具長期回報與策略價值的投資案，目前業務除北美線外，也集中於亞洲近洋、東南亞與歐洲等非關稅敏感區，營運不受中美關係影響，具備穩定出貨與訂單可預期性。

展望下半年，顏益財表示，海運市場而言，對等關稅會導致遠東地區、歐盟、中國到美國的貨載下滑，大概是影響跨大西洋和太平洋航線，由於遠東地區出口到美國貨載的利潤不會超過10%，大部分關稅會轉嫁到進口商和零售商和消費者身上。

他認為，美國出口到歐洲和世界其他國家都爭取到零關稅，跨大西洋航線的「西向」運價反而會有所成長，加上價格低、市場供給減少，同盟船也把運力調到歐洲線、中東、中南美、近洋線等賺錢區域，整體而言，運價不可能大跌，以前是因為船公司沒有現金流，現在滿手現金。

空運來看，顏益財表示，目前對等關稅中國3大貨運行把運力往越南河內、泰國曼谷，空運受影響的是美國800美元以下小額包裹免稅取消，前陣子貨量因此減少、萎縮3成，但電商經營模式因應改變，改用大宗貨包裹出貨，集貨到美國去分拆，他認為電商貨量會慢慢恢復，而AI人工智慧和伺服器需求還是很大，空運接下來9月運價會漲價。