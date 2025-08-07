憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

美國對台灣暫時性關稅20%於美東時間7日起實施，商總理事長許舒博今天表示，希望政府爭取台灣稅率降至與日韓相同；美國對等關稅挑戰可能衝擊經濟成長，須思考普發現金是否能挹注內需消費，讓台灣經濟成長回穩。

許舒博今天出席第7屆品牌金舶獎頒獎典禮會前受訪表示，總統賴清德和行政團隊已表示20%是暫時性關稅，相信政府努力爭取關稅調降，企業也希望台灣關稅能降至與日本、韓國和歐盟相同的稅率，對台灣產業才有實質幫助；關稅若無法調降，將使傳統產業銷售虧損幅度約3%至9%，可能面臨轉單和失業等問題。

至於台美談判進度是否需公開，許舒博表示，觀察日韓皆面臨農產品市場開放的議題，台灣可能也會面臨部分農產品開放，但更重要的是談判能否兼顧食安，也希望政府告知關稅對民眾和產業的影響，以減少衝擊。

許舒博指出，美國對等關稅對扣件產業的影響最重，主因為扣件產業對美銷售占比超過4成，汽車零組件、塑膠製品和水五金等產品也遭遇衝擊，政府應該加強與業者溝通、協助產業因應，包含穩定匯率、協助業者拓銷東南亞和歐洲等市場、邀請國際買主來台採購。同時，希望政府對外談判時能把工商業界當作底氣和後盾，結合大家力量。

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，若在美設廠或正在設廠，則可豁免。許舒博表示，100%半導體關稅對台積電等台廠影響不大，因在美國有投資、合作等計畫的業者可豁免，今天股市也大漲，但後續仍須關注關稅對中小型公司的影響。

許舒博表示，若對等關稅20%沒有調降，短期內可能會有勞工失業問題，不過具體狀況仍視每一家公司的承受程度。他相信，總統和行政院團隊會盡一切努力，將台灣關稅談到和日韓歐盟相同的稅率，讓廠商具有國際競爭力。

此外，外界關注普發現金新台幣1萬元議題。許舒博表示，立法院已三讀通過特別條例，現在台灣面臨美國對等關稅20%等挑戰，可能造成經濟成長下降，須思考普發1萬元是否能挹注國內消費，讓台灣經濟成長回穩。